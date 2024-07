Polestar: Elektroautobauer stellt erstes - sehr edles - Smartphone vor

Es gibt immer wieder Handys, bei denen der Name eines berühmten Autobauers zum Einsatz kommt, in der Regel handelt es sich dabei um Sportwagenmarken wie Porsche oder Lamborghini. Das Ergebnis ist meist eher zweifelhaft. Nicht so beim ersten Polestar-Smartphone.

Polestar

Polestar will Verknüpfung von Phone und Auto zeigen

Zusammenfassung Handys mit Namen von Autobauern oft zweifelhaft, nicht bei Polestar

Polestar (gehört zu Volvo und Geely) plant eigenes Smartphone

Erste Bilder des Polestar-Smartphones wecken Interesse

Ziel: Potenzial vernetzter Ökosysteme aufzeigen, nicht Konkurrenz

Marktstart zunächst in China, Enthüllung am 23. April

Co-Entwickler Meizu, bekannt für gutes Design, weniger für Software

Polestar-Smartphone beeindruckt mit edlem Design und dünnen Rändern

Wenn Smartphone-Hersteller wie Xiaomi Autos machen dürfen, dann ist es nur logisch, dass Autobauer auch Smartphones herstellen können. Gesagt, getan und so überrascht es nicht, dass Polestar , das zusammen Volvo und Geely gehört, demnächst ein Smartphone starten wird.Dieses ist zwar immer noch ein technisches Geheimnis, Polestar hat nun aber mehrere Bilder des Geräts veröffentlicht und diese machen zweifellos Lust auf mehr. Manch einer wird sogar so weit gehen, dass das Gerät das edelste Phones seit Langem ist.Wie Android Police berichtet, verfolgt Polestar mit dem Smartphone aber nicht unbedingt das Ziel, mit anderen Herstellern zu konkurrieren. Stattdessen will man zeigen, welches Potenzial in miteinander verbundenen Ökosystemen steckt. Konkret will der schwedisch-chinesische Autobauer demonstrieren, wie gut seine Fahrzeuge mit anderen Geräten kommunizieren.Derzeit ist nicht klar, ob das Polestar-Smartphone überhaupt im Westen auf den Markt kommen wird. Denn fürs erste ist das Gerät für China vorgesehen, dort wird es auch am 23. April enthüllt. Das ist kein Zufall, denn Co-Entwickler des Smartphones ist Meizu, eine Marke, die Geely gehört.Nach einem ersten Teaser auf dem chinesischen Social Network Weibo wurde das Polestar Phone mittlerweile in all seinem Glanz gezeigt und fällt durch sein edles vertikales Kamera-Design hinten und die besonders dünnen Ränder vorn auf. Dabei merkt Android Police an, dass Design bei Meizu schon immer eine Stärke war, im Gegensatz zur Software - doch gerade die hat Polestar zum Mittelpunkt des Vorhabens gemacht und es wird sich zeigen, ob hier ein ähnlich guter Job gelingt wie beim Äußeren.