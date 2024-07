NASA bestätigt: Ein Stück ISS-Weltraummüll traf ein Haus in Florida

Alles Gute kommt von oben? Mitnichten. Manchmal stürzen Dinge auf die Erde, die Schaden anrichten, in seltenen Fällen aus dem Weltraum. Meistens ist das ein Meteorit, doch kürzlich ist etwas passiert, was nicht passieren sollte: der Einschlag eines Stücks Weltraummüll.

Anfang März dieses Jahres mussten die Bewohner eines Hauses in Naples, Florida, eine böse Überraschung erleben: Denn sie wurden in der Nacht durch ein Objekt aufgeweckt, das in ihr Haus einschlug und dort signifikanten Schaden verursachte - aber glücklicherweise niemanden verletzte.Von Beginn an gab es die Vermutung, dass es sich hier um ein Weltraumobjekt handelt, das nicht vollständig in der Atmosphäre verglüht ist, die NASA wollte es aber genauer analysieren, bevor man sich hierzu festlegt. Nun steht fest: Das Objekt, das rund 725 Gramm wiegt, zehn Zentimeter hoch ist und einen Durchmesser von vier Zentimetern hat, stammt tatsächlich aus dem Weltraum, konkret von der internationalen Raumstation ISS Genauer gesagt wurde es vor rund drei Jahren von der ISS abgestoßen, wie die NASA nun erläutert: "Im März 2021 setzten NASA-Bodenkontrolleure den Roboterarm der Internationalen Raumstation ein, um eine Frachtpalette mit veralteten Nickelhydrid-Batterien von der Raumstation zu entfernen, nachdem neue Lithium-Ionen-Batterien im Rahmen der Aufrüstung der Stromversorgung des Außenpostens geliefert und installiert worden waren. Die Gesamtmasse der aus der Raumstation entlassenen Hardware betrug etwa 2,63 Tonnen".Eigentlich wurde erwartet, dass diese Hardware beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre komplett verbrennt, doch das war, wie nun feststeht, nicht der Fall. Bei der Analyse des Objekts konnte zweifelsfrei geklärt werden, dass dieses aus der Inconel genannten Legierung besteht und von den abgeworfenen Raumstation-Batterien stammt.Die NASA hat eine weitere detaillierte Untersuchung des Abwurfs und der Wiedereintrittsanalyse angekündigt, um herauszufinden, warum es nicht zur vollständigen Verbrennung gekommen ist. Man will damit sicherstellen, dass sich das Ganze nicht wiederholt.