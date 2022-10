Sonnenfinsternis: Nächste Woche wird die Sonne wieder dunkel

Eines der beliebtesten Himmels-Spektakel ist in wenigen Tagen wieder von Deutschland aus zu sehen: Eine Sonnenfinsternis. Allerdings wird die Sonne dabei diesmal nicht völlig, sondern nur teilweise vom Mond bedeckt.

Mondfinsternis für Urlauber

Das Phänomen kann am kommenden Dienstag, den 25. Oktober, beobachtet werden. Die Verdunkelung der Sonne ist dabei quasi in ganz Europa zu sehen - allerdings in unterschiedlicher Intensität. Der maximale Grad der Abdeckung wird im westsibirischen Tiefland erreicht. Wer sich in der kommenden Woche zufällig in der Region nördlich des Flusses Ob aufhält, wird sehen können, wie der Mond die Sonne zu 82 Prozent verdeckt.In Deutschland muss man sich mit weniger zufriedengeben: Ganz unten im Südwesten wird die Sonne zehn Minuten nach 12 Uhr um 18 Prozent verdeckt. Der Grad nimmt allerdings zu, je weiter man nach Nordosten kommt. Auf der Insel Rügen wird man immerhin eine Verdunkelung zu 36 Prozent sehen können. In Berlin ist es um 12:14 Uhr mit 32,2 Prozent immerhin fast ein Drittel.Wie gut man die Sonnenfinsternis beobachten können wird, hängt natürlich vom Wetter ab. Die Prognosen sagen für die kommende Woche zwar Wolken voraus, es wird aber kaum eine geschlossene Wolkendecke geben. Die Chancen stehen also gut, dass die Sonne im passenden Moment frei am Himmel steht. Allerdings sollte man darauf achten, nicht zu versuchen, die Sonnenfinsternis mit ungeschützten Augen zu beobachten. Die Verwendung einer qualifizierten, geprüften Sonnenfinsternisbrille ist unbedingt anzuraten.Aufgrund der Himmelsmechanik folgt einer Sonnenfinsternis auch immer eine Mondfinsternis . Diese findet in der Nacht vom 7. auf den 8. November statt, allerdings ist sie von Europa aus gar nicht zu sehen. Der Mond bewegt sich komplett durch den Kernschatten der Erde, wenn man zum passenden Zeitpunkt Urlaub auf Hawaii oder einer der Südsee-Pazifikinseln macht.Um von Deutschland aus noch einmal eine totale Sonnenfinsternis zu erleben, müssen auch die heute jungen Menschen ein höheres Alter erreichen. Erst am 3. September 2081 wird es wieder möglich sein, zu sehen, wie die Sonne am Tag komplett dunkel wird.