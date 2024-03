New York erlaubt selbstfahrende Autos - solange sie nicht selbst fahren

New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat verkündet, dass die Stadt ab sofort die Zulassungsvoraussetzungen für autonome Fahrzeuge anpasst. Das soll entsprechende Autos auf die Straßen bringen. Eine der Bedingungen scheint jedoch auf den ersten Blick etwas irritierend.

Strikte Regeln für Zulassung

Sicherheitsfahrer ist Pflicht

New York als wichtiger Markt

Zusammenfassung New York passt Zulassung für autonome Fahrzeuge an

Strenges Genehmigungsprogramm eingeführt

Hersteller müssen verschiedene Bedingungen erfüllen

Tests in anderen Städten vorab notwendig

Sicherheitsfahrer muss immer am Steuer sein

Spezielle Ausbildung für Sicherheitsfahrer nötig

Sicherheit der Bürger hat oberste Priorität

Während sich andere amerikanische Städte wie San Francisco weiterhin mit den Problemen auseinandersetzen, die durch vollständig fahrerlose Fahrzeuge entstehen, will New York City das Problem durch ein strenges Genehmigungsprogramm lösen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Hersteller der Fahrzeuge "bereit sind, ihre Technologie in der anspruchsvollsten städtischen Umgebung des Landes sicher und kompetent zu testen".Laut The Verge werden autonome Fahrzeuge demnach nur zugelassen, wenn ein Katalog an Sicherheitsbedingungen erfüllt ist. So müssen Firmen, die ihre Autos auf New Yorks Straßen schicken wollen, bereits Tests in anderen Städten durchgeführt haben. Auch müssen umfangreiche Unterlagen zu allen vergangenen Unfällen bereitgestellt werden.Die wohl wichtigste Bedingung ist jedoch, dass die Stadt autonome Fahrzeuge nur zulässt, wenn zu jeder Zeit ein Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer sitzt, der in einer Gefahrensituation sofort eingreifen kann. Diese Fahrer müssen speziell ausgebildet sein und bestimmte Standards des internationalen Verbands der Automobilhersteller erfüllen.Diese Maßnahme scheint auf den ersten Blick den Sinn eines autonomen Fahrzeugs ad absurdum zu führen. Jedoch darf man nicht vergessen, dass es sich hier um Tests handelt, die auf öffentlichen Straßen mit vielen Verkehrsteilnehmern durchgeführt werden. Die Sicherheit ihrer Bürger steht für die New Yorker Behörden hier klar an erster Stelle.Hersteller von autonomen Fahrzeugen tendieren dazu, ihre Vehikel in amerikanischen Bundesstaaten wie Arizona oder Texas zu testen, da dort deutlich weniger Vorschriften gelten. New York ist jedoch der größte nationale Taximarkt. Daher sollten sich dennoch einige Firmen für Testfahrten in der Metropole interessieren.