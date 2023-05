I/O 2023: Google will neues KI-Modell vorstellen, diverse neue Features

Googles Entwicklerkonferenz I/O wird nicht nur zum Hardware-Launch-Event, sondern soll auch aus Plattform für die Präsentation einer ganzen Reihe von neuen Produkten und Diensten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz dienen. Dies berichten US-Medien, laut denen unter anderem ein Google-eigenes Sprachmodell starten soll.

Neues LLM soll auch coden können

Zusammenfassung Google I/O: Hardware-Launch-Event & KI-Präsentationen

Google präsentiert Large Language Model (PaLM 2) mit 100 Sprachen

KI-Funktionen für Google-Chatbot "Bard" & Suchmaschine

KI-gestützte Hilfsfunktionen für Google Workspace

KI generiert Vorlagen & Bilder für Google Sheets & Slides

Tests für "Multi-Bard", "Big Bard" & "Giant Bard"

KI soll Menschen helfen, "volles Potenzial zu erreichen"

Wie der US-Fernsehsender CNBC von Quellen aus dem Umfeld von Google und dessen Mutterkonzern Alphabet berichtet, wird die Google I/O 2023 auch zum KI-Event. In internen Dokumenten, die Googles Pläne für die am Mittwoch startende Entwicklerkonferenz beschreiben, ist davon die Rede, dass das Unternehmen dann unter anderem ein eigenes "Large Language Model" (LLM) präsentieren wird, das die Bezeichnung "PaLM 2" trägt.PaLM 2 enthält angeblich mehr als 100 Sprachen und wird unter dem internen Codenamen "Unified Language Model" entwickelt. Dem Bericht zufolge soll das neue LLM unter anderem Mathematik-Aufgaben übernehmen können, kreative Texte schreiben und Analysen durchführen können. Außerdem soll es in der Lage sein, auf Basis des zuvor erfolgten umfangreichen Trainings Coding-Aufgaben zu übernehmen.Google plant auf der I/O außerdem die Präsentation von neuen KI-gestützten Funktionen für den hauseigenen Chatbot "Bard" und die Google-Suchmaschine. Letztlich wolle Google Angebote schaffen, die nach dem Willen des Konzerns den Menschen dabei helfen "ihr volles Potenzial zu erreichen", heißt es. Bei den Neuerungen für "Bard" und die Google-Suche soll es sich um Funktionen aus dem Bereich der generativen KI handeln, also Features, die zum Beispiel helfen, Texte, Bilder, Musik und Video zu generieren, wobei stets die Anfragen des Nutzers als Grundlage dienen."Bard" soll daher künftig für Mathematik, Coding und "Logik" genutzt werden können. Unter anderem will Google erstmals Japanisch und Koreanisch unterstützen. Intern laufen die Tests rund um den KI-Bot "Bard" unterdessen weiter, wobei verschiedene Datensätze als Funktionsgrundlage getestet wurden. Die Entwickler sprechen dabei unter anderem von "Multi-Bard", "Big Bard" und "Giant Bard".Dem Bericht zufolge will Google auch neue KI-basierte Hilfsfunktionen für die Nutzer von Google Workspace präsentieren. So sollen Google Sheets und Google Slides jeweils in der Lage sein, Vorlagen bzw. Bilder per KI zu generieren. In Slides soll es etwa eine Seitenleiste geben, in der der Nutzer in einer Chatbox eingeben kann, was für ein Bild er sich wünscht, woraufhin der KI-Bildgenerator dann entsprechende Vorschläge liefert.