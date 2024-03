GDDR7 ist fertig: Next-Gen-Grafikspeicher bringt enormen Sprung

Seit sechs Jahren nutzen Grafikkarten GDDR6 und GDDR6X Speicher. Jetzt steht GDDR7 mit breiter Unterstützung der Industrie offiziell in den Startlöchern. Schon ab nächstem Jahr könnte der die nächste Generation von High-End-GPUs von AMD und Nvidia antreiben.

GDDR7 offiziell: Massive Sprünge bei Speicher-Speed

Wohl ab nächstem Jahr

Zusammenfassung GDDR7 steht als neuer Speicherstandard bereit

GDDR6 seit 2018 in Grafikkarten verbaut

GDDR7 ermöglicht bis zu 48 Gbit/s Geschwindigkeit

Effizienzsteigerung durch neue Signalübertragung

Große Unternehmen wie AMD und Nvidia beteiligt

Einsatz in RDNA 4 und Blackwell-GPUs erwartet

Erwartung: Grafikkarten-Debüt Ende nächsten Jahres

Seit 2018 ist GDDR6 in Grafikkarten verbaut. Nvidia hatte den Speicherstandard mit GDDR6X noch einmal aufgebohrt - zuletzt auf 23 Gbit/s in der neuesten RTX 4080 Super. Unter dem Namen " JESD239 - Graphics Double Data Rate 7 SGRAM (GDDR7) "(via Tomshardware ) hat die US-Organisation JEDEC, verantwortlich für die Standardisierung, jetzt GDDR7 und seine Spezifikationen offiziell enthüllt.Die wohl wichtigste Botschaft: Der neue Standard wird im Generationsvergleich einen massiven Fortschritt bei der Bandbreite mitbringen. Nach der JEDEC-Spezifikation kann GDDR7 Speichergeschwindigkeit von 48 Gbit/s erreichen, damit also mehr als doppelt so viel wie der schnellste GDDR6X Speicher in aktuellen High-End-Karten.Entscheidend für diesen Leistungs-Sprung war unter anderem die Umstellung der genutzten Signalübertragung. GDDR6 verwendet eine sogenannte NRZ-Signalisierung (Non-Return-to-Zero), hier laufen jeweils zwei Bits über zwei Zyklen. GDDR7 setzt dagegen jetzt auf drei Signalisierungsebenen (-1, 0, +1), um drei Datenbits in zwei Zyklen unterzubringen. Alleine damit wird einer Verbesserung der Effizienz der Datenübertragung um 50 % erreicht.Mit AMD, Nvidia, Micron, Samsung und SK hynix haben sich große Unternehmen an der Entwicklung von GDDR 7 beteiligt. Zum Einsatz kommen wird der neue Speicherstandard aller Voraussicht nach das erste Mal in Grafikkarten mit RDNA 4 und Blackwell-Architektur. Die werden für Ende des nächsten Jahres erwartet.