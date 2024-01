Gesetzeslücke: Robotaxis zahlen in Kalifornien keine Verkehrstrafen

Kalifornien ist schon lange das wichtigste Pflaster für den Test von selbstfahrenden Autos bzw. Robotaxis. Doch zuletzt gab es einen schweren Unfall in San Francisco und seither steht der gesamte Bereich auf dem Prüfstand - und es kommen brisante Details ans Licht.

Zusammenfassung Kalifornien testet intensiv selbstfahrende Autos

Schwerer Unfall mit Robotaxi von Cruise in San Francisco

Cruise musste Betrieb nach Unfall einstellen

Selbstfahrende Autos in Kalifornien zahlen keine Verkehrsstrafen

Ausnahme bei Parkverstößen, da Fahrzeug steht

Feuerwehr San Francisco meldete 60 Störungen durch autonome Fahrzeuge

Autonome Autos machen neue Fehlerarten, Sicherheit unklar

Ende des vergangenen Jahres kam es in San Francisco zu einem schweren Unfall, bei dem eine Frau unter ein Fahrzeug des Robotaxi-Anbieters Cruise geriet. In weiterer Folge wurde bekannt, dass die Tochter des US-Autobauers General Motors (GM) auch noch andere Probleme hatte und diese verschwieg. Das hat Cruise im Wesentlichen das sprichwörtliche Genick gebrochen, denn das Unternehmen musste den Betrieb weitgehend einstellen.Seither steht die gesamte Branche, die sich mit selbstfahrenden Autos beschäftigt, auf dem Prüfstand. Nun hat sich NBC News die Sache angesehen und hat dabei herausgefunden, dass autonome Autos in Kalifornien derzeit keine Verkehrsstrafen bezahlen. Das liegt daran, dass kalifornische Behörden derzeit Strafen nur an Menschen aussprechen können und nicht an Roboter . Ausnahme sind hier nur Parkverstöße, da in diesem Fall das Fahrzeug steht und bei einem Knöllchen keine Rolle spielt, ob ein Fahrer am Lenkrad sitzt oder nicht.Dabei ist es durchaus relevant, ob ein Robotaxi verwarnt werden darf oder nicht: Denn SFGate hat im vergangenen Sommer herausgefunden, dass alleine die Feuerwehr von San Francisco rund 60 Fälle von autonomen Fahrzeugen registriert und gemeldet hat, die die Aktivitäten der Einsatzkräfte gestört haben.Das Argument, dass autonome Fahrzeuge weniger Fehler machen, ist auch ein Mythos: "Ich denke, wir alle kämpfen noch darum zu verstehen, ob fahrerlose Autos wirklich sicherer sind als menschliche Fahrer und inwiefern sie es vielleicht nicht sind", erklärt die Ethik-Forscherin Irina Raicu. "Es scheint, dass sie zwar weniger Fehler machen, die wir von menschlichen Fahrern kennen, dafür aber interessante neue Arten von Fehlern begehen." Allerdings muss man hier auch anmerken, dass erste Bundesstaaten bereits die Gesetzgebung angepasst haben, darunter Texas.