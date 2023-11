Microsoft verlängert Surface Firmware-Support von vier auf sechs Jahre

Microsoft will ab sofort längeren Firmware-Support für alle Surface-Geräte anbieten. Der US-Softwarekonzern kündigte an, dass alle Surface-Modelle künftig sechs Jahre lang mit neuen Firmware-Updates versorgt werden. Dies gilt teilweise auch rückwirkend.

Neue Firmware Update-Politik gilt für alle Geräte ab 2021

Zusammenfassung Microsoft bietet längeren Firmware-Support für Surface-Geräte an

Alle Surface-Modelle erhalten sechs Jahre lang Firmware-Updates

Änderung gilt teilweise auch rückwirkend für bereits verkaufte Geräte

Alle seit 01.01.2021 ausgelieferten Geräte sind betroffen

Ältere Geräte können unter Umständen weiterhin Updates erhalten

Regelungen gelten nur für "Surface-PCs", nicht für Dual-Screen-Smartphones

Ende des Firmware-Supports bedeutet nicht Ende der Windows-Update-Fähigkeit

Wer ein Notebook, Desktop-System oder Tablet der Microsoft Surface-Serie besitzt, kann sich über eine ohne große Öffentlichkeit umgesetzte Änderung in der Support-Politik von Microsoft freuen. Wie aus einer aktualisierten Version der Website für die Support-Angebote rund um die Surface-Serie hervorgeht, bietet Microsoft jetzt sechs Jahre Firmware-UpdatesWie die Kollegen von Windows Central berichten, hat Microsoft seine Angaben jüngst still geändert. Bisher erhielten die Surface-Modelle nur vier Jahre lang entsprechende Updates. Das Ganze gilt auch rückwirkend, also nicht nur für neu produzierte bzw. verkaufte Geräte.Konkret verspricht Microsoft auf seiner Website für die Surface Support-Dokumentation, dass alle seit dem 1. Januar 2021 ausgelieferten Geräte über einen Zeitraum von sechs Jahren mit Firmware-Updates versorgt werden sollen. Damit werden nun also unter anderem das Surface Pro 7+, Surface Go 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop Go 2, Surface Studio 2+ und das Surface Laptop Studio der ersten Generation sechs Jahre lang Firmware-Updates erhalten.Natürlich schließt dies nicht aus, dass auch ältere Geräte unter Umständen noch neue Firmware-Updates erhalten. Außerdem bedeutet das Ende des Firmware-Supports nicht, dass ein Gerät nicht mehr mit der aktuellsten Windows-Version benutzt werden kann, da wir hier von Firmware- und nicht von Betriebssystem-Updates sprechen.Die neuen Regelungen gelten übrigens nur für "Surface-PCs". Dies bedeutet, dass das Surface Duo und Surface Duo 2 nicht von der Änderung betroffen sind, da es sich bei den Dual-Screen-Smartphones per Definition nicht um PCs handelt.