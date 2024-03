Crimemarket: Polizei schaltet nächste kriminelle Handelsplattform ab

Den Cybercrime-Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ist ein Schlag gegen eine Verkaufsplattform illegaler Waren und Dienste gelungen. "Crime­market" mit mehr als 180.000 Nutzern wurde abgeschaltet, die Domain beschlagnahmt und einer der Betreiber festgenommen.

Drehscheibe für Handel mit illegalen Waren

Zusammenfassung Erfolg für NRW Cybercrime-Ermittler gegen Crimemarket

Plattform mit 180000 Nutzern abgeschaltet und Betreiber gefasst

Crimemarket war Marktplatz für Drogen und kriminelle Dienste

ZAC NRW sammelte jahrelang Beweise gegen Crimemarket

Deutschlandweite Razzien mit 102 Durchsuchungsbeschlüssen

Drei Festnahmen in NRW, Hauptverdächtiger ist 23 Jahre alt

Beschlagnahmung von Handys, IT-Geräten und Drogen in NRW

Crimemarket war der größte zuletzt aktive Cyberkriminalitätsmarkt des Landes und eine Drehscheibe für den Handel mit illegalen Drogen, Betäubungsmitteln und diversen Diensten, die unter anderem Anleitungen für die Durchführung verschiedener Straftaten umfassten. Die Ermittlungen gegen diesen Handelsplatz liefen schon seit Jahren."Unter Sachleitung der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) hat eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Düsseldorf jahrelang Beweise zu Straftaten rund um die kriminelle Plattform Crimemarket zusammengetragen", heißt es jetzt in einer Mitteilung über den Fahndungserfolg . "In einer konzertierten Aktion sind in ganz Deutschland sowie im Ausland am Donnerstagabend Ermittler gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet vorgegangen", heißt es weiter.Neben den Betreibern richten sich die Ermittlungen auch gegen Nutzer. Im Rahmen der Aktion wurden am Abend des 29. Februar zeitgleich 102 Durchsuchungsbeschlüsse im gesamten Bundesgebiet vollstreckt.Der Pressemitteilung zufolge lag der Schwerpunkt vor allem in Nordrhein-Westfalen, wo drei Personen festgenommen wurden, darunter ein 23-jähriger Mann, der als Hauptverdächtiger gilt."Die Polizei beschlagnahmte zahlreiche Beweismittel, insbesondere Handys, IT-Geräte und Datenträger. In 21 Fällen stellten die Beamten in Nordrhein-Westfalen Betäubungsmittel sicher, darunter ein Kilogramm Marihuana und diverse Ecstasy-Tabletten. Insgesamt wurden fast 600.000 Euro an Bargeld und beweglichem Vermögen sichergestellt", erklärten die Ermittler.