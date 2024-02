Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im März 2024

Im März geht Amazon Prime Video mit mehr als 30 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Zu den angekündigten Highlights gehören Last One Laughing, Yellowstone, Frida, Road House und viel Fast & Furious. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Viel zu lachen und wilde Rasereien

Amazon Prime Video: Neue Serien im März

Invincible - Staffel 2 / Teil 2 ab 14. März

Gotham - Staffeln 1-5 ab 15. März

LOL: Last One Laughing - Staffel 5 ab 28. März

American Rust: Broken Justice - Staffel 2 ab 28. März

The Baxters - Staffeln 1-3 ab 28. März

Penny Dreadful: City Of Angels - Staffel 1 ab 31. März

Penny Dreadful - Staffeln 1-3 ab 31. März

Yellowstone - Staffeln 1-3 ab 31. März

Amazon Prime Video: Neue Filme im März

Ricky Stanicky ab 7. März

Last Seen Alive ab 14. März

The Good Boss ab 14. März

57 Seconds ab 15. März

Frida ab 15. März

Sympathy for the Devil ab 16. März

Out of the Blue ab 16. März

Bait ab 19. März

The Fast And The Furious ab 20. März

The Fast And The Furious: Tokyo Drift ab 20. März

Fast & Furious ab 20. März

Fast & Furious 6 ab 20. März

Fast & Furious 7 ab 20. März

The Fate Of The Furious ab 20. März

2 Fast 2 Furious ab 20. März

Fast Five ab 20. März

Hunt ab 20. März

Road House ab 21. März

Ae Watan Mere Watan ab 21. März

Nope ab 22. März

Das letzte Opfer ab 23. März

Robin Hood ab 23. März

The Time Machine ab 26. März

Heroes of '38 ab 27. März

Boys in the Boat ab 29. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Nachdem im Februar die Teddy Teclebrhan Show an die Erfolge von LOL an­knüp­fen sollte, geht es im März mit der fünften Staffel von Last One Laughing weiter. Mit dabei sind dann unter anderem Otto Waalkes, Hazel Brugger, Elyas M'Barek, Mirja Boes, Ralf Schmitz, Ina Müller, Michael Kessler, Torsten Sträter, Meltem Kaptan und Olaf Schubert. Insgesamt werden sechs Episoden ausgestrahlt.Außerdem sehen Prime-Kunden neue Folgen aus der zweiten Staffel von In­vin­ci­ble und Zac Efron, Andrew Santino sowie Jermaine Fowler sind in der Komödie Ricky Stanicky zu sehen. In Road House spielt hingegen Jake Gyllenhaal einen ehemaligen UFC-Kämpfer der - wer hätte es gedacht - versucht seiner dunklen Vergangenheit zu entkommen. Ebenso startet ein neuer Frida-Kahlo-Film.Zu den zeitexklusiven Neuheiten auf Prime Video gehören im März bekannte Serien wie Gotham, Penny Dreadful und Yellowstone. Bei den Filmen holt man sich hingegen die The Fast And The Furious-Reihe mit insgesamt acht Streifen ins Boot, die allesamt am 20. März starten.Auf Prime Video wird das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag übertragen, angefangen am 5. März mit FC Bayern München gegen Lazio Rom, gefolgt vom Spiel FC Barcelona gegen SSC Neapel am 12. März. Die Übertragungen starten jeweils ab 20 Uhr, Anpfiff ist 21 Uhr.