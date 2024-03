Diese Woche neu: Filme und Serien bei Netflix, Disney+ & Amazon

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit 27 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Mit da­bei: In­vin­cible, Gotham, Taylor Swift, Black Cake und Monk. Wir zeigen euch alle Neu­starts und Termine im Überblick.

Monk, Gotham, Invincible und Taylor Swift

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 11

Young Royals: Staffel 3 ab 11. März

Wendepunkt: Die Bombe und der Kalte Krieg ab 12. März

Bandidos ab 13. März

Red Ollero: Mabuhay ist eine Lüge ab 13. März

Girls5eva: Staffel 3 ab 14. März

24 Stunden mit Gaspar ab 14. März

Die Kunst, ein Herz zu stehlen ab 14. März

Der Fall Outreau: Ein französischer Albtraum ab 15. März

Irish Wish ab 15. März

Murder Mubarak ab 15. März

Chicken Nugget ab 15. März

Mit eiserner Hand ab 15. März

Monk: Staffeln 1-8 ab 15. März

Le Mans 66 - Gegen jede Chance ab 15. März

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 11

Invincible - Staffel 2 / Teil 2 ab 14. März

Last Seen Alive ab 14. März

The Good Boss ab 14. März

57 Seconds ab 15. März

Frida ab 15. März

Gotham - Staffeln 1-5 ab 15. März

Sympathy for the Devil ab 16. März

Out of the Blue ab 16. März

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 11

Black Cake ab 13. März

Woman - Staffel 1-10 ab 13. März

Hidden Truth - Staffel 1-3 ab 13. März

Better Together - Staffel 1-2 ab 13. März

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylors Version) ab 15. März

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Zu den Highlights der Woche gehören unter anderem acht Staffeln der Comedy-Krimiserie Monk und Le Mans 66 mit Matt Damon und Christian Bale. Abseits davon sieht man bei Netflix die dritte Staffel von Young Royals, die erste Staffel der Dokumentation Die Bombe und der Kalte Krieg und die mexikanische Heist-Serie Bandidos. Bis dahin dominieren Filme und Serien wie The Gentlemen, Das Signal und Damsel die Top 10.Amazon setzt in diesen Tagen auf neue Folgen der Animationsserie Invincible und fünf Staffeln der DC-Krimiserie Gotham. Von letzterer sind ab 15. März alle 100 Folgen zu sehen. Ebenso können Prime-Mitglieder einen neuen Frida-Kahlo-Film, Last Seen Alive mit Gerard Butler, 57 Seconds mit Josh Hutcherson und Morgan Freeman sowie Sympathy for the Devil mit Nicolas Cage und Joel Kinnaman erwarten.Abschließend kündigt auch der Micky-Maus-Konzern einen Schwung neuer Filme und Serie für diese Woche an. Im Mittelpunkt steht die The Eras Tour von Taylor Swift und die Miniserie Black Cake. Zu guter Letzt werden zehn Staffeln von Woman, drei von Hidden Truth und zwei von Better Together dem Programm hinzugefügt.