Disney+: Überblick der neuen Filme und Serien im März 2024

Der Micky-Maus-Konzern kündigt 25 neue Filme und Serien an, die im März bei Disney+ zu sehen sind. Zu den Highlights zählen die The Eras Tour von Taylor Swift, Next Goal Wins, Extraordinary und Black Cake. Wir zeigen alle Neustarts und Termine im Überblick.

And the Oscar goes to ...

Disney+: Neue Filme und Serien im März 2024

Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir ab 1. März

Queens - Königinnen des Tierreichs ab 5. März

Death and Other Details - Staffel 1 ab 5. März

Extraordinary - Staffel 2 ab 6. März

Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film ab 6. März

Restaurants am Ende der Welt - Staffel 1 ab 6. März

Number 309 - Staffel 1-4 ab 6. März

Black Cake ab 13. März

Woman - Staffel 1-10 ab 13. März

Hidden Truth - Staffel 1-3 ab 13. März

Better Together - Staffel 1-2 ab 13. März

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylors Version) ab 15. März

Photographer: Der Mensch hinter der Kamera - Staffel 1 ab 19. März

X-Men ‘97 - Staffel 1 ab 20. März

Life & Beth - Staffel 2 ab 20. März

Sand Land: The Series - Staffel 1 ab 20. März

In Spite of Love - Staffel 1-4 ab 20. März

Freaknik: The Wildest Party Never Told ab 21. März

Nǎi Nai and Wai Pó ab 22. März

Next Goal Wins ab 27. März

Die 7 härtesten Tage - Staffel 1 ab 27. März

The Chi - Staffel 4-5 ab 27. März

Love is in the Air - Staffel 1-7 ab 27. März

Renegade Nell - Staffel 1 ab 29. März

Madu ab 29. März

Am 10. März findet die alljährliche Oscar-Preisverleihung statt, bei der die Walt Disney Company mit 20 Nominierungen ins Rennen geht. Angesichts dessen stellt Disney+ die "Awards Season"-Sammlung in den Fokus, die neben no­mi­nier­ten Streifen wie Indiana Jones und das Rad des Schicksals und Nǎi Nai and Wai Pó weitere Filme und Serien enthält, die sich zuletzt über Preise freuen durften.Dazu zählen: The Creator, Black Panther: Wakanda Forever, Guardians of the Galaxy Volume 3, Disney Pixars Elemental, Avatar: The Way of Water und auch The Banshees of Inisherin. Viele der Blockbuster waren bereits Teil des Disney+-Abos, werden jetzt aber noch einmal ins rechte Licht gerückt.Weiterhin sieht man exklusiv unter anderem Taika Waititis Außenseiter-Komödie Next Goal Wins, Taylor Swifts Konzertfilm The Eras Tour (Taylors Version), der erstmals den Song "Cardigan" und vier zusätzliche Akustiksongs enthält, sowie die zweite Staffel von Extraordinary und die Miniserie Black Cake.Zu guter Letzt werden die Marvel-Serie X-Men ‘97 und National-Geographic-Dokus wie Restaurants am Ende der Welt und Queens: Königinnen des Tierreichs ins Programm aufgenommen.Für dieses Jahr kündigt Disney+ unter anderem neue Folgen von FX's "Welcome to Wrexham" (Staffel 3) und "Spidey und seine Super-Freunde" an. Außerdem sieht man Agatha: Darkhold, Star Wars: The Acolyte und Skeleton Crew. Abschließend soll auch FX's The Bear: King of the Kitchen mit einer dritten Staffel glänzen.