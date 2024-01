Microsoft Teams ändert noch im Januar die Meeting-Galerie-Ansicht

Microsoft hat für die Teams-App eine Reihe an Verbesserungen und neuen Funktionen angekündigt. Ein erster Schwung davon wird noch im Januar starten, allerdings zunächst nur als Vorschau-Version zum Testen.

Neue Meeting-Galerie-Ansicht für Teams

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent

Zusammenfassung Microsoft kündigt Teams-App Verbesserungen an

Neue Funktionen starten im Januar als Vorschau

Anzahl der Personen-Ansicht variabel einstellbar

Eigene Box kann aus Galerieansicht ausgeblendet werden

Position der eigenen Box in Galerie veränderbar

Sortier-Optionen für Videokacheln verbessert

Neues Light Theme für Teams wird verteilt

Das geht aus einem neuen Beitrag im Microsoft Techcommunity-Blog hervor. Teams erhält demnach schon in Kürze weitere Änderungen, die teils auf Nutzer-Wünsche zurückzuführen sind.So kündigte Microsoft eine Reihe neuer Funktionen an, die mit der Galerieansicht für Online-Videomeetings zusammenhängen. Diese Funktionen werden noch im Januar als öffentliche Vorschau verfügbar sein.In dem Blog-Beitrag verriet Microsoft zudem, dass die neue Standard-Galerie­ansicht alle Meeting-Teilnehmer in gleich großen Boxen im Seitenverhältnis 16:9 anzeigt. Diese Einstellung wird auch dann gelten, wenn das Video einer Person ausgeschaltet ist. Weiterhin wird eine neue KI-Funktion eingesetzt, um sicherzustellen, dass Personen, die während eines Meetings die Hand heben oder sprechen, eine optimierte Ansicht erhalten.In der Standard-Galerieansicht werden dabei 16 Personen auf dem Bildschirm zu sehen sein. Zusätzlich starten Optionen, um die Anzahl der Personen-Ansicht auf vier, neun oder 49 Personen festzulegen. Personen, die sich selbst nicht auf dem Bildschirm sehen möchten, können ihre eigene Box aus der Ansicht der Besprechungsgalerie ausblenden, ohne das die Box für alle anderen Teilnehmer der Besprechung ausgeblendet wird.Eine weitere neue Option dient dazu, dass Teilnehmer ihre eigene Box in der Galerieansicht an die Seite oder an den oberen Rand der Hauptgalerie verschieben können.Es gibt noch weitere neue Sortier-Optionen: Außerdem können Nutzer die Kacheln von Personen, deren Videokameras nicht aktiviert sind, oben in der Hauptgalerie platzieren, um sich auf die Personen zu konzentrieren, deren Videokameras eingeschaltet sind. Eine Änderung wird ab sofort an alle Nutzer verteilt - es ist ein neues Light Theme, das das Aussehen des Teams-Clients von dunkel auf hell umschaltet.Voraussichtlich ab Februar beabsichtigt Microsoft Änderungen an den Teams-Einladungen vorzunehmen, um Informationen besser zu gruppieren und visuell aufzuräumen. Der Link zum Beitritt zu Meetings wird dann im zweiten Quartal 2024 ebenfalls kürzer werden.