Neue Optik: Microsoft Teams erhält Design-Update für Privatnutzer

"Neues Aussehen, neue Bedienung"

Update über das Teams-Insider-Programm

Im Zuge der Zusammenlegung der für persönliche und geschäftliche Microsoft-Konten verfügbaren Teams-Clients arbeiten die Redmonder aktuell an einer visuellen Auffrischung für Privatnutzer. Von Ihnen erhielten die Entwickler eigenen Angaben zufolge die Rückmeldung, Teams müsse für den privaten Gebrauch mehr Spaß machen und schlanker sein."Wir haben zugehört und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Teams unter Windows 11 ein frisches, neues Aussehen und eine neue Bedienung hat", sagt Lauren Kuan, Senior Product Manager bei Microsoft in einem Blog-Beitrag Die Rede ist von einem neuen Design mit größeren, ansprechenderen Avataren und Emojis für Reaktionen. Ebenso wurden der Abstand zwischen diversen Elementen in der Teams-App vergrößert und die Farben aktualisiert. Für den persönlichen Gebrauch versucht Microsoft so, ein "einfacheres, einladendes Erlebnis" zu schaffen.Vorerst erhalten nur Teams-Insider unter Windows 11 Zugriff auf das neue Design. Hierfür wird die Teams "Free"-Version für Privatkunden benötigt oder aber die mit dem Windows 11 Insider Preview Build 26080 im Canary- und Dev-Kanal eingeführte kombinierte Teams-App. Die Umstellung auf die Insider-Version ist dabei vergleichsweise einfach, wie Microsoft erklärt:Neben dem Fokus auf ein neues Design und die Zusammenlegung von Microsoft Teams für Privat- und Geschäftskunden arbeiten die Redmonder aktuell an diversen Verbesserungen für den Teams-App-Store , um die Akzeptanz von nützlichen Drittanbieter-Integrationen zu erhöhen. Unter anderem sollen Bewertungen und Rezensionen helfen.