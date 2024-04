Vision Pro: Nutzer klagen über Kopfschmerzen und sogar blaue Augen

Vision Pro , das Virtual-Reality-Headset von Apple , ist seit rund zwei­einhalb Monaten in den USA erhältlich. Es wurde und wird von vielen als zu schwer eingeschätzt und diesen Eindruck bestätigt nun ein Bericht. In diesem klagen Nutzer über Schmerzen und sogar sichtbare Spuren.

Apple Vision Pro: teuer und unbequem

Apple empfiehlt langsames Gewöhnen

Apples Vision Pro ist sicherlich eine faszinierende Technologie und die meisten, die das Headset ausprobieren, sind begeistert. Doch wer sich dieses gekauft hat, um es immer wieder oder sogar täglich zu verwenden, der kann und muss womöglich feststellen, dass dieses Erlebnis seinen "Preis" hat - und damit sind nicht die enormen Anschaffungskosten von rund 3500 Dollar gemeint.Denn laut MarketWatch häufen sich die Klagen von Nutzern, die über diverse Komfortmängel und sogar gesundheitliche Probleme klagen. Emily Olman, die beruflich eine Vision-Pro-Brille tragen muss, um Videos für im Immobilienbereich zu produzieren, sagte etwa, dass sie die Brille anfangs gar nicht tragen konnte: "In den ersten Wochen konnte ich sie nicht oft benutzen, weil sie einfach nicht passte."Mit der Zeit konnte sie sich zwar daran gewöhnen, doch das blieb nicht ohne Folgen: Olman sagt, dass sie daraufhin "superdunkle schwarze Augen" hatte. Sie meint damit geschwollene schwarze Ringe, die entstehen, weil die Vision Pro "eindeutig zu viel Gewicht auf meine Wangen" gelegt habe.Auch viele andere Nutzer klagen, dass die Brille auf Dauer zu Unwohlsein führe. Wer diese für längere Zeit trägt (und damit ist gerade einmal mehr als eine Stunde gemeint) der muss mit Nacken-, Kopf-, Augen- und Rückenschmerzen rechnen.Apple wollte sich dazu nicht näher äußern, sondern verwies MarketWatch lediglich auf seine Benutzerrichtlinien. Darin empfiehlt Apple, anfangs alle 20 bis 30 Minuten eine Pause einzulegen, bis man sich an die Brille ausreichend gewöhnt hat. Danach solle man die Zeit an sein Wohlbefinden anpassen, so das kalifornische Unternehmen.