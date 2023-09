Reddit: Interessante Nutzer bekommen jetzt Geld für ihre Beiträge

Wer auf der Social-Media-Plattform Reddit Beiträge postet, die von anderen Nutzern als besonders wertvoll betrachtet werden, kann mit ihnen nun sogar Geld verdienen. Der Betreiber hat dafür ein neues Mitwirkungsprogramm gestartet.

Die Bewertung der Beiträge auf Reddit erfolgt über entsprechende Upvotes, die dem User Karmapunkte einbringen. Je mehr ein Nutzer von diesem sammelt, umso mehr Geld kann er sich als Teilnehmer an dem Programm zukünftig auszahlen lassen. Allerdings genügt dies allein nicht. Man muss zusätzlich auch Gold verdienen - das von zahlenden Nutzern überreicht werden kann.Denn letztlich werden die gespendeten Gold-Einheiten in echtes Geld umgewandelt. Wer in einem Monat zwischen 100 und 4999 Karmapunkten sammelt, kann sich für ein Gold 0,90 Dollar auszahlen lassen. Ab 5000 Karmapunkten bekommt man einen Dollar pro Goldeinheit. Allerdings muss man binnen 30 Tagen mindestens zehn Gold verdienen, um diese einlösen zu können - schafft man dies nicht, verfällt das Guthaben.Zum Start ist das Reddit-Mitwirkungsprogramm auf Nutzer beschränkt, die in den USA leben - dies soll sich mit der Zeit aber ändern. Weiterhin muss man über 18 Jahre alt sein und die eigene Identität verifizieren können. Die teilnehmenden Konten müssen darüber hinaus seit mehr als 30 Tagen bestehen, und es können nur "Safe for Work"-Beiträge monetarisiert werden.Im Grunde bedeutet die Einführung des Programms, dass Nutzer besonders wertvolle Mitglieder ihrer Community jetzt auch real über die Plattform bezahlen können. Denn realistische Chancen auf eine nennenswerte Ausschüttung hat man im Grunde nur dann, wenn man regelmäßig von Mitgliedern Goldpunkte übereignet bekommt, was vor allem beim Stammpersonal in konkreten Themenbereichen der Fall sein dürfte.Nach der Aufregung, die diverse Veränderungen an der Plattform in der letzten Zeit hervorriefen, dürfte das Programm dafür gedacht sein, den inhaltlichen Kurs wieder zu stabilisieren. Ähnliches versuchen auch andere Angebote. So bietet auch Twitter ein Beteiligungsprogramm an, über das besonders aktive und interessante User eine Beteiligung an den Werbeumsätzen erhalten.