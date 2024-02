Zu den Sternen segeln: Scifi-Traum wird nach Test ein Stück realer

Im Wind der Sonne zu den Planeten segeln: Was nach einem Scifi-Roman klingt, ist jetzt ein Stück näher gerückt. Die NASA hat einen wichtigen Test abgeschlossen, bei dem sich ein Sonnensegel beweisen musste. Der nächste Schritt: Erste Weltraummissionen.

Zusammenfassung NASA testet erfolgreich Sonnensegel-Technologie

Sonnensegel entfalten sich auf 1650 Quadratmeter

Kunststoffmembran mit Aluminium, dünner als Haar

Erfolgreiches Ausrollen eines Segelquadranten

Flugbereitschaft der Technologie erreicht

Erster Schritt zu Weltraummissionen mit Sonnensegeln

Zukunft: Laser beschleunigen Segel außerhalb des Sonnensystems

Die NASA sieht Sonnensegel als vielversprechende Technologie, die uns die Tiefen des Weltraums erschließen könnte. Seit Jahrzehnten wird geforscht, wie die US-Weltraumagentur vermeldet, hat man jetzt bei der Entwicklung der nötigen Technologien einen wichtigen Meilenstein erreicht.Die Idee: Sonnensegel müssen zusammengerollt in den Orbit gebracht werden, um sich dort zu entfalten. Die NASA hatte zusammen mit den Unternehmen Redwire und NeXolve einen entsprechenden Mechanismus entwickelt. Das gesamte Segel setzt auf vier Quadranten und wird bei vollständiger Entfaltung über 1650 Quadratmeter groß sein. Die Membran aus Kunststoffmaterial mit Aluminiumbeschichtung ist 2,5 Mikrometer dick - weniger als ein menschliches Haar.Wie die NASA und Partner vermelden , konnte am 30. Januar in einer Anlage von Redwire einer der vier Segelquadranten an zwei 30 Meter langen Auslegern erfolgreich ausgerollt werden. "Dies war ein wichtiger letzter Schritt auf dem Boden, bevor es für Weltraummissionen vorgeschlagen werden kann", so NASA-Techniker Les Johnson, der seit fast 30 Jahrzehnten an der Technologie forscht.Was bedeutet das für die Missionen der NASA ? "Wir haben unser Ziel erreicht und gezeigt, dass wir flugbereit sind", so der Experte zuversichtlich. Im nächsten Schritt liege es jetzt an den Wissenschaftlern, den Einsatz von Sonnensegeln für ihre Missionen vorzuschlagen.Johnson selbst beschäftigt sich auch schon mit der entfernten Zukunft der Technologie und zeichnet ein spannendes Bild: "In der Zukunft könnten wir große Laser im Weltraum platzieren, die ihre Strahlen auf die Segel richten, wenn sie das Sonnensystem verlassen, und sie auf immer höhere Geschwindigkeiten beschleunigen." Damit werde es möglich, auch andere Sterne in einer "vernünftigen Zeitspanne" zu erreichen.