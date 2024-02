Heimspeicher: Renault startet Serienfertigung bidirektionaler Wallboxen

Der Autohersteller Renault hat jetzt die Produktion einer Wallbox in größerem Stil aufgenommen, die das bidirektionale Laden unterstützt. So können Verbraucher ihr E-Auto zukünftig auch nutzen, um ihren Haushalt mit Strom zu versorgen.

Zusammenfassung Renault startet Produktion von bidirektionaler Wallbox

E-Autos können als Hausspeicher für Strom dienen

Mobilize PowerBox von Lacroix für Renault gefertigt

Jahresausstoß der Wallbox liegt bei 65.000 Einheiten

Renault 5 wird erstes Modell mit bidirektionalem Laden

Rechtliche Rahmenbedingungen für Technologie angepasst

Wallboxen ermöglichen Updates und Fernsteuerung online

Viele Elektroautos sind heute mit Batterien ausgestattet, die 50 Kilowattstunden oder mehr speichern können. Selbst wenn man nur einen relativ geringen Teil davon als Pufferspeicher für den Haushalt mitnutzt, kann man insbesondere die Eigenverbrauchsquote einer Solaranlage auf dem Dach signifikant steigern. Das E-Auto kann dabei als alleiniger Hausspeicher genutzt werden, oder aber besser noch den vorhandenen Akku ergänzen.Die entsprechende Technologie muss aber nicht nur vom Auto selbst, sondern auch von der Wallbox unterstützt werden. Die Mobilize PowerBox soll dies können. Hergestellt wird diese im Auftrag der Renault-Tochter Mobilize durch den Elektronikspezialisten Lacroix. Dieser hat die Fertigung vor einigen Tagen aufgenommen und arbeitet erst einmal mit einem Jahresausstoß von 65.000 Einheiten.Renault wird die Wallbox gemeinsam mit seinen Elektroautos, die das bidirektionale Laden unterstützen, vermarkten. Das erste entsprechend ausgestattete Modell wird der Renault 5 sein, der demnächst neu in die Produktpalette des französischen Konzerns aufgenommen wird.Die Technologie wird sowohl von Netzbetreibern als auch Verbrauchern seit einiger Zeit erwartet. Teilweise mussten aber erst rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ihren Einsatz ermöglichten. Nun aber soll es endlich losgehen können, was letztlich die Stromnetze und auch die Geldbörsen der Nutzer entlastet.Die Wallboxen sind mit einer Internetanbindung ausgestattet - teils auch über Mobilfunknetze - und können so unter anderem automatisch Firmware-Updates erhalten. Auch eine Fernsteuerung der Ladevorgänge ist darüber möglich, sodass Zeiten genutzt werden, in denen besonders viel Strom von der Solaranlage kommt.