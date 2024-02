Bluetti ist bekannt für seine tragbaren Powerstations. Doch auch im Be­reich Haus­batterie­speicher hat man ein großes Sortiment aufgebaut. Die Bluetti AC300 und AC500 gehören als Strom­speicher für So­lar­anlagen und zur Absicherung gegen Strom­ausfälle zu den Top-Geräten.

Modulare Stromspeicher im High-End-Bereich

Bluetti AC300 und AC500 Jetzt günstig im Valentins-Sale

Wie viel darf es sein: Die Qual der Wahl

So hilft euch Bluetti beim Sparen

Während sich kompakte Lösungen wie die Bluetti AC2A und der Bestseller Bluetti AC180 für den mobilen Betrieb beim Camping oder im Wohn­wa­gen eig­nen, darf es für Hausbesitzer gerne etwas mehr sein. Ohne kom­pli­zier­te Festinstallation kann man sich mit der Bluetti AC300 und AC500 ein leis­tungs­star­kes Not­strom­ag­gre­gat schaffen und in Kombination mit So­lar­an­la­gen bares Geld sparen.Im Bluetti-Sale zum Valentinstag profitiert ihr aktuell von einem Rabatt in Höhe von bis zu 1.800 Euro. Die AC300 und AC500 inklusive Zusatzakkus und Solar-Bundles stehen hier im Mittelpunkt.Die erste Frage, die ihr bei der Anschaffung eines Hausbatteriespeichers für euch beantworten müsst, ist die nach eurem Stromverbrauch. Je mehr Verbraucher ihr mithilfe der Bluetti AC300 oder Bluetti AC500 versorgen wollt, in desto größeren Dimensionen müsst ihr denken. Dabei kommt es in erster Linie nicht darauf an, ob ein oder zwei Smartphones oder der Laptop am Netz hängen, sondern eher auf den Parallelbetrieb von Küchen- und Großgeräten.Kaffeemaschinen, Heißluftfritteusen, Klimaanlagen, Wasserkessel oder Werkzeuge wie Elektrohammer verbrauchen jeweils zwischen 1.000 und 2.000 Watt. Mit Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle und Co. kommen jeweils weitere 350 bis 800 Watt dazu. Da nicht alle Geräte parallel im Betrieb sind, könnt ihr entscheiden, ob die 3.000 Watt (6.000 Watt Spitzenleistung) der Bluetti AC300 für euch ausreichen oder ob ihr die 5.000 Watt (10.000 Watt Spitzenleistung) der Bluetti AC500 bevorzugt.Hinzu kommt die Frage nach der gewünschten Akkukapazität. Vorteil: Beide Stromspeicher können modular erweitert werden. So kommt die Bluetti AC300 mit ihren B300-Batterien auf eine Kapazität zwischen 3.072 und 12.288 Watt­stun­den, die Bluetti AC500 kann B300S-Akkus mit 3.072 bis 18.432 Wattstunden betreiben. Natürlich setzen alle Stromspeicher auf bewährte und vor allem langlebige LiFePO4-Akkus.Das größte Sparpotenzial ergibt sich in Verbindung mit einer Solaranlage oder den separat erhältlichen Bluetti-Solarmodulen . Anstatt die geringe Ein­spei­se­ver­gü­tung der Bundesnetzagentur in Kauf zu nehmen, könnt ihr eure Solarenergie mit den Bluetti-Hausbatterien einfach zwischenspeichern und zögert so den aktuell weiterhin teuren Netzbezug in Zeiten ohne Sonne heraus. Oder aber ihr schafft es gar, euch komplett autark zu versorgen.Vorteile entstehen auch für Haushalte mit Tag- und Nachtstromtarifen. In der Nacht ist der Strom günstiger und kann beispielsweise mithilfe der Bluetti AC300 und AC500 einfach vorgeladen und tagsüber verbraucht werden. Auf Dauer macht sich die Ersparnis somit sogar ohne Solaranlage bemerkbar - neben den Vorteilen, eine Absicherung gegen Stromausfälle parat zu haben.Jetzt ist es an euch, die Entscheidung über eine optimale Kombination aus Wechselrichter (AC300/AC500), Akku- und Solarmodulen zu treffen, um euren Haushalt autark mit Strom zu versorgen, euch abzusichern und dabei auch noch den einen oder anderen Euro zu sparen. Und dank der Modularität der Bluetti-Produkte könnt ihr euer System stetig erweitern.