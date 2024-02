Klein, aber oho: Die neue Bluetti AC2A Powerstation im Kompaktformat

Mit der Bluetti AC2A stellt der für tragbare und modulare Strom­spei­cher bekannte Hersteller seine kompakteste Po­wer­sta­tion vor. Das 300-Watt-Kraftwerk wiegt weniger als vier Ki­lo­gramm und eignet sich somit per­fekt für Reisen mit wenig Ge­päck. Wir stellen euch den Neuling vor.

Anzeige

Bluetti

Kompakt genug für den Rucksack

WinFuture1

Bluetti AC2A Powerstation Jetzt für 229 Euro bei Bluetti

Zum Angebot

Bluetti AC2A: Anschlüsse, Akku und Ladezeiten

Bluetti AC2A: Einsatzzweck und Akkulaufzeiten

Bluetti AC2A Powerstation Jetzt für 229 Euro bei Bluetti

Zum Angebot

Galt bisher die beliebte Bluetti EB3A als das kompakteste Modell im Stromspeicher-Sortiment des Herstellers, hört man mit der Bluetti AC2A einmal mehr auf die eigene Community. Die ruft nach noch kompakteren Geräten für die mobile Stromversorgung und Bluetti liefert. Für nur 229 Euro bringt die AC2A bis zu 300 Watt und eine Akkukapazität von 204,8 Wattstunden.Mit dem Gutschein-Codekönnt ihr jetzt 10 Euro sparen!Aushängeschild der Bluetti AC2A sind ihre kompakten Abmessungen. Mit 25 x 15,65 x 17,45 Zentimetern ist die neue Powerstation gerade einmal so groß wie ein Toaster und eignet sich somit perfekt, um etwa auch in einem Rucksack transportiert werden zu können. Dabei bringt sie nur 3,6 Kilogramm und damit sogar noch weniger als die Bluetti EB3A (4,6 kg) auf die Waage.Hinsichtlich der Anschlüsse bietet die Bluetti AC2A eine klassische Schuko-Steckdose nebst einem 12V/10A DC-Ausgang, besser bekannt als Auto-Steckdose bzw. die Stromversorgung über den "Zigarettenanzünder". Weiterhin sind zwei klassische USB-A-Ports und eine zeitgemäße USB-C-Schnittstelle mit 100-Watt-Leistung verbaut.Auch in seinem kompaktesten Stromspeicher setzt Bluetti auf bewährte LiFePO4-Batterien mit hoher Lebensdauer und einer Kapazität von 204,8 Wh. Die Aus­gangs­leis­tung der AC2A wird mit 300 Watt angegeben, wobei die Hubleistung bei bis zu 600 Watt liegt. Kurzzeitige Leistungsspitzen können somit bestens ab­ge­fan­gen werden. Die Ladezeit an einer 270-Watt-Steckdose beträgt nur 1,2 Stunden. Per optionalem Solarpanel lädt die Powerstation mit bis zu 200 Watt.Die Einsatzgebiete für eine Powerstation sind vielseitig. Sei es bei Outdoor-Aktivitäten, als vorübergehende Notstromversorgung wichtiger Haushaltsgeräte oder aber wenn man das Home-Office bei gutem Wetter einfach an den See verlegt. Dabei eignen sich vor allem kleinere elektronische Geräte für den Anschluss an der Bluetti AC2A Bluetti selbst spricht unter anderem von einem Minikühlschrank (60 Watt) oder Laptop (50 Watt), die mit einer Akkuladung länger als zwei Stunden mit Strom versorgt werden können. Ebenso wäre ein Einsatz in der Outdoor-Küche denkbar, wenn sich die Geräte etwa auf eine Saftpresse (250 Watt) oder einen Mixer (150 Watt) beschränken. Das Laden von Smartphones und der Betrieb von LED-Lichterketten oder Projektoren ist ebenfalls denkbar.Wer also von seiner kleinen Powerbank auf eine echte Powerstation umsteigen und "off the grid" mehr als nur seinen Smartphone-Akku laden möchte, der ist mit der Bluetti AC2C bestens beraten. Auch eignet sich das Modell, um kostengünstig in die Welt der mobilen Stromspeicher einzusteigen und seinen persönlichen Einsatzzweck zu finden. Die Auslieferung beginnt ab sofort.