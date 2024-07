Prime Day: Bluetti senkt Preise für Stromspeicher und Solarmodule

Wer sein Zuhause mit einer Bluetti Power­station und Solarmodulen aufrüsten möchte, profitiert am Amazon Prime Day von sinkenden Preisen. Der Hersteller bietet seine vielseitigen, tragbaren Strom­spei­cher nur für kurze Zeit zum exklusiven Sparpreis an.

Bekannt für seine modularen Powerstations, Solarmodule und Balkonkraftwerke ist Bluetti auch beim Amazon Prime Day 2024 mit von der Partie. In Deutschland mittlerweile eine feste Größe, senkt das Unternehmen die Preise der Bestseller.Vom leichten Batteriespeicher für unterwegs über die perfekte Stromversorgung für die nächste Reise mit dem Wohnwagen bis hin zum leistungsstarken Notstromaggregat für die eigenen vier Wände.Zum Prime Day bietet Bluetti vier Gutscheine zum Kauf an, die einen Rabatt von bis zu 350 Euro mitbringen. Je nach Bestellwert kann man sogar noch mehr sparen. Auf Knopfdruck entfällt bei vielen Produkten sogar die Mehrwertsteuer, vor allem in Verbindung mit Plug-in-Solaranlagen.Das Bluetti-Sortiment an tragbaren Powerstations für unter 1000 Euro wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut. Der Einstieg in sogenannte Insel-Solar­kraft­werke, die Anschaffung als Notstromaggregat oder aber zur Strom­ver­sor­gung unterwegs ist somit günstiger als je zuvor - vor allem am Amazon Prime Day. Hierfür empfehlen wir einen Blick auf die Bluetti AC2A AC70 und AC180 Wer die Anschaffung einer Powerstation etwa für den Campingurlaub plant, sollte mit der Bluetti AC70 einsteigen. Mit einer Leistung von 1000 Watt und einer Akku­ka­pa­zi­tät von 768 Wattstunden (Wh) ist man hier gut aufgestellt, um et­wa Kamera und Smartphone aufzuladen, einen kompakten Kühl­schrank oder die kleine Outdoor-Küche mit Wasserkocher, Mixer und Co. zu betreiben.Mit der Bluetti AC180 steigt man dagegen schon in die Oberklasse ein, bleibt aber preislich deutlich unter 1000 Euro. Mehr Leistung (1800 W) und mehr Kapazität (1152 Wh) bedeuten hier mehr Geräte und längere Laufzeiten. Stromhungrige Verbraucher wie Kaffeemaschine oder ein kleiner Elektroherd zwingen diese Powerstation nicht so schnell in die Knie.Auch die Einsteigermodelle von Bluetti können mit Solar­mo­du­len nachgerüstet und so umweltfreundlich und nachhaltig geladen werden. Alternativ können die Powerstations natürlich auch an der herkömmlichen Steckdose oder im Auto aufgeladen werden. Stark reduzierte Bundles mit kompatiblen Panels und auf Wunsch sogar Erweiterungsakkus gibt es auf der Aktionsseite des Herstellers.Wer mehr Leistung benötigt, um beispielsweise die wichtigsten Geräte in Haushalt, Wohnwagen oder Werkstatt fernab vom klassischen Stromnetz mit Energie zu versorgen, sollte einen Blick auf die AC-Serie von Bluetti mit über 2400 Watt werfen. Auch diese hochwertigen Batteriespeicher, oft in Kombination mit Solarmodulen, gibt es am Amazon Prime Day zum Bestpreis.Zu den Bestsellern gehört der Bluetti AC200L mit einer Leistung von 2400 Watt und einer Batteriekapazität von 2048 Wattstunden. Die kurzzeitig anliegende Hubleistung beträgt sogar bis zu 3600 Watt. Pluspunkte sammelt die beliebte Powerstation auch durch ihren modularen Aufbau. Sie kann nicht nur als Schaltzentrale für eine kleine Solaranlage dienen, sondern mit zusätzlichen Akkus auf eine Kapazität von bis zu 8192 Wh erweitert werden.Die sicheren und langlebigen LiFePO4-Akkus der Powerstations lassen sich bei vielen Modellen schnell aufladen. Bluetti verspricht eine Schnell­la­dung auf 85 Prozent in nur 45 Minuten über das Stromnetz. Überwacht wird das Ganze von modernen, intelligenten Sensoren und der smarten Bluetti App.