Vor zehn Jahren diskutierten Branchen-Kenner, ob Microsoft mit der Wahl von Satya Nadella zum neuen CEO ein denkbar schlechte Wahl oder einen guten Griff getan hat. Heute sieht es eher nach letzterem aus, den nach einem Jahrzehnt kann Nadella jetzt auf viele Erfolge zurückblicken.

Nadella ist seit 1992 bei Microsoft

Nicht die erste Wahl?

Nadella und der KI-Hype

Blick nach Indien

Zusammenfassung Satya Nadella seit 10 Jahren CEO von Microsoft

Er folgte 2014 auf Steve Ballmer

Überraschungskandidat unter 100 Bewerbern

Durchsickern der Personalentscheidung vor Ankündigung

Absagen anderer Kandidaten warfen Schatten auf Wahl

Nadella führte Microsoft durch kleinere Krisen

Aktienkurs erreichte historischen Höchststand

Am 4. Februar 2014, als exakt heute vor zehn Jahren, wurde Satya Nadella zum CEO von Microsoft berufen. Damit trat er in die Fußstapfen von Steve Ballmer , der Microsoft von 2000 bis 2014 führte.Das der 1967 in Hyderabad, Indien geborene Nadella zum CEO ernannt wurde, war im Grunde eine große Überraschung, denn es gab laut den damaligen Presseberichten mehr als 100 potenzielle Kandidaten. Nadella kannte dabei Microsoft bereits bestens, denn er kam im Jahr 1992 zum Konzern. Man hatte ihn dennoch - zumindest außerhalb von Microsoft - nicht auf der Liste der Ballmer-Nachfolger.Kurz vor der offiziellen Ankündigung von Microsoft, dass man mit Nadella seinen neuen CEO gefunden habe, sickerte diese Personalentscheidung durch Kurz zuvor war allerdings bekannt geworden, dass zahlreiche andere Kandidaten abgesagt hatten, unter anderem der damalige Ford-Chef Alan Mullaly und der Ex-Nokia-Chef Stephen Elop . Allein durch das Wissen um diese Absagen erhielt die Wahl von Nadella einen Beigeschmack, denn es schien, er wäre nicht die erste Wahl gewesen.Rückblickend kann man nun aber festhalten, dass er Microsoft durch diverse - wenn auch nur "kleinere" Krisen geführt hat und den Konzern trotz viel Kritik weiter vorangebracht hat.Microsofts Aktienkurs hat erst vor wenigen Tagen einen historischen Höchststand erreicht und die Marke von drei Billionen Dollar hinter sich gelassen. Möglich wurde das durch den anhaltenden KI-Hype, da man dem Konzern nachsagt, er habe mit der Wahl der Kooperation mit OpenAI und ChatGPT ein überaus glückliches Händchen gehabt.Die Entwicklung am Aktienmarkt in den letzten zehn Jahren kann sich Nadella auf jeden Fall als großen Erfolg verbuchen. Nadella hat auch noch eine Menge vor, auch wenn er recht zurückhaltend mit Ankündigungen in der Presse ist.Eine große Antriebsfeder unterstreicht er allerdings immer wieder: "Die Tatsache, dass die industrielle Revolution die Teile der Welt, in denen ich aufgewachsen bin, erst viel später erreicht hat, macht mir zu schaffen", so der Microsoft-Chef."Deshalb suche ich nach etwas, das vielleicht sogar noch größer ist als die industrielle Revolution und wirklich das für jeden auf der Welt, tut, was die industrielle Revolution für den Westen getan hat. Ich mache mir also überhaupt keine Sorgen, dass AGI auftauchen könnte, oder sogar schnell auftaucht. Großartig, nicht wahr? Das bedeutet, dass 8 Milliarden Menschen im Überfluss leben. Das ist eine fantastische Welt, in der man leben kann."