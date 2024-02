Satya Nadella: Microsoft hat "genug Technologie" gegen KI-Fälschungen

Die breite Verfügbarkeit von künstlicher Intelligenz lässt viele vor der nächsten US-Präsidentenwahl schaudern. Jetzt hat Microsoft-CEO Satya Nadella zum Thema KI Stellung bezogen. Die Branche habe "genügend Technologie" gegen Falschmeldungen und Fakes.

KI-generierte Inhalte und Deepfakes: Zur kommenden US-Wahl wird eine wahre Flut an Inhalten erwartet, die mit künstlicher Intelligenz generiert werden. Viele warnen, dass es für Wähler immer schwieriger wird, irreführende Informationen zu erkennen. Jetzt hat Satya Nadella in der NBC-Sendung Nightly News Exclusive darüber gesprochen, dass er Microsoft gut vorbereitet sieht.Zunächst betont der Microsoft CEO, dass sein Unternehmen schon vor der breiten Verfügbarkeit von generativen KI-Modellen mit Fehlinformationen, Propagandakampagnen und gezielter Wahleinmischung umgehen musste. Aktuell leiste die Techbranche viel Arbeit, um mit Verfahren wie Content-IDs, digitalen Wasserzeichen und Erkennung von Deepfakes passende Gegenmittel bereitzustellen."Offen gesagt wird es genug Technologie geben, um der Herausforderung im Zusammenhang mit Desinformation und Fehlinformation zu begegnen", so Nadella. Aus Sicht des Microsoft-Chefs geht es jetzt vor allem darum, in der Gesellschaft Einigkeit darüber zu erzielen, wann, wo und wie KI zum Einsatz kommen darf: "Es stellt sich die Frage, wie wir einen Konsens zwischen Parteien, Kandidaten und den Normen darüber herstellen, was akzeptabel ist und was nicht."Aktuell gleicht der Kampf zwischen den Akteuren, die KI für Fehl­informations­kampagnen nutzen und der Branche dagegen einem Katz-und-Maus-Spiel. Satya Nadella muss in seiner Position natürlich Zuversicht ausstrahlen, dass Technologie hier eine entscheidende Lösung sein kann. Was der Microsoft CEO mit seinem Kommentar aber auch sagt: Es ist nicht mehr die Frage, ob keine KI, sondern wie viel KI sein darf.