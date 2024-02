Putzteufel-Gene benötigt: Apple Vision Pro verlangt (zu) viel Reinigung

Mit der Apple Vision Pro kommt eine Menge Reinigungsarbeit. Das im Vergleich zu einer normalen Brille recht große Displayfeld benötigt dabei verhältnismäßig viel Zeit und Liebe bei der Reinigung. Das reinigen soll zwar leicht sein, aber wer Pech hat, muss oft ran.

Das geht aus den unterschiedlichen Berichten zum Start der VR-Brille hervor. Nutzer erklärten dabei, dass sie trotz der beworbenen "Unempfindlichkeit" der Vision Pro viel Zeit mit dem Reinigen verbringen. Das liegt aber vermutlich auch daran, dass man den Umgang mit dem neuartigen Gerät erst üben muss und viele Nutzer unbeabsichtigt Fingerabdrücke hinterlassen, die dann weggeputzt werden müssen.Apple hat passend dazu mehrere Support-Dokumente für das Vision Pro-Headset hochgeladen. Das Headset hat einige empfindliche Teile, die besondere Handhabung benötigen.Daher erklärt Apple genau, wie ein Vision-Pro-Headset und sein Zubehör gereinigt werden sollte. Die Lektüre des Dokuments zeigt, dass die Reinigung von Vision Pro nicht so einfach ist wie die eines iPhones oder eines MacBooks.Das liegt unter anderem daran, dass Apples Vision Pro aus mehreren Teilen diverser Materialien besteht. Apple erklärt dabei recht detailliert, wie die verschiedenen Teile der Apple Vision Pro gereinigt werden können. So gibt es unter anderem Anleitungen zum Reinigen des Displays, der Lichtdichtung, des Vorhangsystems, des Audiobandes, der Batterie, des Netzkabels, der optischen ZEISS-Einsätze usw.Es gibt sogar eine Anleitung zur Reinigung des Apple Vision Pro Poliertuchs, mit dem das Headset und seine Komponenten geputzt werden sollten.Apple warnt dabei ausdrücklich vor der Verwendung von Desinfektionsmitteln wie Isopropylalkohol, oder den in den USA gebräuchlichen Marken-Reinigungsmitteln Windex, Clorox oder ähnlichen Produkten zur Nutzung auf den Oberflächen von Apples Vision Pro.Stattdessen solle man das Headset mit einem trockenen oder leicht feuchtem Tuch reinigen oder die weiteren spezifischen Anweisungen befolgen, die in dem Dokument aufgeführt werden.Apple Vision Pro ist seit Kurzem in den USA verfügbar. Zum Zeitpunkt der Markteinführung gab es bereits über 600 native Apps und Spiele. Ab welchem Datum die Brille auch außerhalb der USA zu haben ist, wurde bisher nicht angekündigt, es hieß bislang nur, dass sie noch in diesem Jahr starten soll.