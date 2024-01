Vision Pro: So viele Headsets hat Apple am ersten Wochenende verkauft

Seit Kurzem ist Apples Vision Pro verfügbar bzw. kann bei Apple vor­be­stellt werden. Bereits nach kurzer Zeit ist die Mixed-Reality-Brille de facto ausverkauft, denn mittlerweile gibt es Wartezeiten. Nun liegen auch erste Informationen vor, wie viele Headsets das bisher waren.

Bis zu 180.000 Vision Pro verkauft

Ming-Chi Kuo gilt als der derzeit beste und zuverlässigste Apple-Analyst und das bedeutet, dass man dessen Informationen glauben kann. Denn Kuo ist nicht nur in Cupertino bestens vernetzt, er hat auch ausgezeichnete Kontakte in die Zuliefererbranche. Das bedeutet, dass man durchaus glauben kann, wenn Kuo schreibt, dass Apple am ersten Vorbestellungswochenende 160.000 bis 180.000 Vision Pro verkaufen konnte."Vorbestellungswochenende" ist allerdings ein wohl nicht ganz zutreffender Begriff, denn es dauerte gerade einmal 18 Minuten, bis Vision Pro fürs erste ausverkauft war - das gilt für die ursprünglich bereitstehenden Lagerbestände. Das bedeutet also auch, dass Vision Pro-Kunden der ersten Tage wohl länger auf ihr Exemplar warten müssen.Wie viele ihr Headset bereits am 2. Februar, dem ersten Tag der offiziellen Verfügbarkeit, in den Händen halten bzw. diese aufsetzen können, ist nicht klar. Ursprünglich hat Kuo aber geschätzt bzw. vorhergesagt, dass 60.000 bis 80.000 Stück sofort verfügbar sein werden.Das virtuelle "Ausverkauft"-Schild klingt natürlich erst einmal gut, doch Kuo warnt hier vor zu großem Optimismus: "Der sofortige Ausverkauf und die verlängerten Lieferzeiten scheinen auf den ersten Blick positiv zu sein, aber es gab ein großes Problem: Die Lieferzeiten blieben 48 Stunden nach Beginn der Vorbestellungen unverändert. Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage schnell abflauen könnte, nachdem die Kern-Fans und Heavy User ihre Bestellungen aufgegeben haben. "Kuo verweist hier nämlich auf den Umstand, das sich die Lieferzeiten bei Produkten wie dem iPhone schnell signifikant verlängern. Anders gesagt: Alle, die sich Vision Pro leisten können und wollen, haben bereits zugegriffen, danach kommt es zu einem scharfen Abfall des Interesses bzw. der Nachfrage.