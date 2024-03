Berlin: Telekom erreicht 500.000 Haushalte und Firmen mit Glasfaser

Die Deutsche Telekom hat inzwischen deutliche Fortschritte beim Ausbau ihres Glasfasernetzes in der Bundeshauptstadt gemacht. Eine halbe Million Haushalte und Unternehmen will das Unternehmen in Berlin jetzt versorgen können.

1500 Kilometer Glas

Test mit 2-Gbit-Tarif

Zusammenfassung Telekom baut Glasfasernetz in Berlin aus

Halbe Million Haushalte und Firmen sollen versorgt werden

Über 1500 km Kabel seit 2021 in Berlin verlegt

Bis Ende 2024 weitere 180.000 Anschlüsse geplant

Ziele mit Berliner Senat für Glasfasernetz bis 2028 gesetzt

Eine Million Glasfaser-Anschlüsse bis Ende 2026 angestrebt

Neuer Tarif "MagentaZuhause 2000" in Testregion Berlin

500.000 Haushalte und Unternehmen in Berlin können jetzt einen reinen Glasfaser-Anschluss bis ins Haus (Fiber to the home / FTTH) erhalten, teilte die Telekom heute mit. Die Bautrupps des Unternehmens waren und sind demnach in mehr als 60 Ausbaugebieten in allen Berliner Bezirken aktiv. 370 Neubauprojekte und mehr als 30 Gewerbegebiete wurden mit Glasfaser-Anschlüssen ausgestattet, seit 2021 seien mehr als 1500 Kilometer Kabel neu verlegt worden.Bis Ende 2024 will der Netzbetreiber berlinweit über 180.000 weitere Glasfaser-Anschlüsse bereitstellen können. Schwerpunkte des Ausbaus liegen in diesem Jahr in den Bezirken Lichtenberg (36.400 Anschlüsse), Pankow (34.400), Treptow-Köpenick (27.600) und Reinickendorf (16.200). Weitere Ausbaugebiete in den nächsten Monaten sind unter anderem in Schöneberg, Dahlem, Lichterfelde, Wedding, Marzahn, Tempelhof, Prenzlauer Berg, Steglitz und Hellersdorf geplant.An den gemeinsamen Planungen mit dem Senat wurden dabei auch für die kommenden Jahre klare Zielsetzungen definiert. "Im Jahr 2028 sollen alle Berlinerinnen und Berliner, jedes Unternehmen und jedes unserer mehr als 5.000 Startups Zugang zum Glasfaser-Netz haben. Die Telekom leistet mit ihren Fortschritten beim Ausbau und ihren Investitionen einen wichtigen Beitrag für die Gigabitstrategie des Landes Berlin", sagte Franziska Giffey, Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe.Auch 2025 will die Telekom entsprechend die hohe Schlagzahl beim Glasfaserausbau in der Hauptstadt beibehalten. Zwischenziel bis Ende 2026 ist es, die Eine-Million-Marke zu erreichen. Bis 2030 will das Unternehmen zwei Millionen Glasfaser-Anschlüsse in Berlin bauen und damit fast alle Haushalte und Unternehmen der Bundeshauptstadt mit Gigabitgeschwindigkeit versorgen - womit man nicht ganz an die Hoffnungen der Politik herankäme.Berlin ist dabei nicht nur Top-Ausbaustadt der Telekom, sondern auch eine von bundesweit zwei Testregionen für die Vermarktung eines neuen Glasfasertarifs. Bis Ende 2024 können bis zu 100.000 Haushalte den neuen Tarif "MagentaZuhause 2000" buchen. Dieser bietet dann 2000 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Download und 1.000 MBit/s im Upload.