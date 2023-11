Externe SSDs: Beste Modelle sind super - aber fast unbezahlbar

USB-C kann vieles sein

Wenn der interne Speicherplatz im Notebook nicht ausreicht oder Daten ausgetauscht werden sollen, deren Volumen eine Netzwerkverbindung überfordert, kommt man mit einer externen SSD weiter. Diese Speichermedien sind in diversen Formfaktoren und Kapazitäten verfügbar, die Kollegen von ValueTech TV geben hier einen Überblick über den Stand am Markt.Eine der offensichtlichen Feststellungen dabei lautet: Inzwischen sind alle Modelle mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Allerdings steckt hier der Teufel natürlich im Detail, denn hinter dem Steckerformat können sich diverse USB- und auch Thunderbolt-Standards verbergen. Und hier zählt dann jeweils sowohl die Ausstattung aufseiten des Speichers als auch am Rechner selbst. Hier ist man gut beraten, sich genau anzuschauen, mit welchen Schnittstellen man es wirklich zu tun hat.Insofern ist es letztlich schwer, eine konkrete Kaufempfehlung zu geben - auch wenn die Kollegen die kostenintensive SanDisk Pro-G40 zum Testsieger krönen. Für viele Einsatzzwecke kann man sich durchaus in niedrigeren Preisbereichen des gesamten Testfeldes umschauen.