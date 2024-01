Pixel 9 Pro Leak: Bilder zeigen neues Design des Google-Smartphones

Google hält schon seit dem Pixel 6 an der Design-Sprache seiner Smartphones fest. Mit der in diesem Jahr erwarteten Google Pixel 9-Serie dürfte sich dies aber wohl ändern. Ein bekannter Leaker hat CAD-basierte Render veröffentlicht, die ein überarbeitetes Design zeigen.

OnLeaks / MySmartPrice

Google folgt dem Trend zu flachen Gehäuserahmen

Neues Design auch für die Kameras auf der Rückseite

Zusammenfassung Google Pixel 9 mit neuem Design erwartet

Leaker zeigt CAD-Render des Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro ähnelt Kreuzung aus Pixel 8 und iPhone

Geänderte Kameraoptik und Rahmen beim Pixel 9

Pixel 9 Pro mit pillenförmiger Triple-Cam-Einheit

Display des Pixel 9 Pro auf 6,5 Zoll verkleinert

Gehäuse des Pixel 9 Pro minimal größer als Vorgänger

Was passiert, wenn man das Pixel 8 Pro mit dem iPhone 15 Pro Max kreuzt? Es entsteht das Design des Google Pixel 9 Pro. Dies legen jedenfalls Bilder nahe, die mithilfe von geleakten CAD-Daten durch den französischen Leak-Spezialisten Steve Hemmerstoffer erstellt und von MySmartPrice veröffentlicht wurden. Sie zeigen angeblich das Pixel 9 Pro, welches erst in einigen Monaten auf den Markt kommt.Den Bildern zufolge will Google beim Pixel 8 Pro auf ein geändertes Design des Gehäuserahmens setzen, der nun wie beim Galaxy S24 und schon zuvor beim iPhone von Apple ohne eine Wölbung daherkommen soll. Natürlich wird das Display bei einem solchen Frame-Design wieder vollständig flach ausfallen.Auch auf der Rückseite tut sich einiges, denn Google ändert auch die Optik der Kameraeinheit. Wurde der Kamera-"Balken" bei den Google Pixel-Smartphones seit einigen Jahren immer von Seite zu Seite gezogen und mit einem Übergang in den Gehäuserahmen versehen, so setzt man nun auf ein neues Design.Der Übergang zum Rahmen ist offenbar Geschichte und es gibt stattdessen ein pillenförmiges Design der Triple-Cam-Einheit und des Bereichs daneben, in dem Google offenbar wieder den mit dem Pixel 8 Pro eingeführten Temperatursensor unterbringen will. Außerdem soll das Pixel 9 Pro mit einem auf 6,5 Zoll Diagonale geschrumpften Display daherkommen, hätte also das Potenzial, etwas kompakter auszufallen.Dagegen spricht aber, dass OnLeaks und MySmartPrice eine Gehäuselänge nennen, die sogar ein klein wenig größer ausfällt als beim Vorgängermodell des Pixel 9 Pro. Zu technischen Details und ähnlichen genaueren Informationen rund um das neue Flaggschiff-Modell von Googles Smartphone-Serie äußerten sich die Quellen bisher nicht.