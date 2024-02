Stark reduziert: Apple Watch Series 9 bei Media Markt zum Tiefpreis

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn wird die Apple Watch Series 9 heute zum günstigen Preis angeboten. Für 429 Euro erhaltet ihr die Aluminium-Smartwatch mit 45 Millimeter und Sport-Armband. Damit erreichen die Händler den aktuellen Bestpreis.

Anzeige

Aluminium-Smartwatch mit 45 Millimeter

Apple Watch Series 9 (45mm) Jetzt für 429 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Apple Watch Series 9 (45mm) Jetzt für 429 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Weitere Infos zur Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 im Video: Apple zeigt seine neue Smartwatch

Apple Watch Series 9 (45mm) Jetzt für 429 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Apple Watch Series 9 (45mm) Jetzt für 429 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Von 479 Euro (UVP) geht der Preis der Apple Watch Series 9 bei Media Markt und Saturn runter auf nur noch 429 Euro . Die smarte Uhr ist somit nicht nur günstiger als beim Hersteller, sondern man liegt auch unter dem Preis der kon­kur­rie­ren­den Online-Händler. Vorteil: Die Apple Watch ist hier direkt auf Lager und lieferbar, optional auch zur Abholung in den Filialen reservierbar.Bei der von Media Markt und Saturn angebotenen Apple Watch Serie 9 handelt es sich um die größere 45-Millimeter-Variante im Aluminium-Gehäuse . Preislich für 429 Euro werden dabei die Farbvarianten in Polarstern, Mitternacht, Silber und Rosé verkauft - ihr habt also die Wahl. Technisch unterscheiden sich die Smart­watches, die in Verbindung mit dem iPhone genutzt werden können, nicht.Die Apple Watch Series 9 setzt bekanntlich auf ein Always-on Retina Display mit einer Auflösung von 396 x 484 Pixeln und einer Helligkeit von bis zu 2000 Nits. Um den Antrieb kümmert sich der Apple S9-Chip, der auch die neue Doppeltipp-Geste und die Siri-Nutzung abseits vom iPhone ermöglicht. Die Uhr ist zudem bis zu 50 Metern wassergeschützt und schwimmfest, besitzt eine Sturz‑ sowie Unfall­er­ken­nung und Sensoren für Herzfrequenz, Blutsauerstoff, EKG und Temperatur.Außerdem sind ein L1-GPS-Modul und ein immer aktiver Höhenmesser für die Navigation und Ortung an Bord. Apple gibt die Akkulaufzeit der Series 9 mit bis zu 18 Stunden bzw. bis zu 36 Stunden im Stromsparmodus an. Für den Preis von 429 Euro erhält man ein gutes Angebot von Media Markt und Saturn.