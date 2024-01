Vorsicht: Kritischer Microsoft SharePoint-Bug wird aktiv ausgenutzt

Die US-Sicherheitsbehörde CISA warnt vor einer kritischen Sicherheits­lücke in Microsoft SharePoint. Die Schwachstelle wird aktiv aus­genutzt und ermöglicht Angreifern unter anderem eine Ausweitung der Berechtigungen.

Microsoft SharePoint-Schwachstelle

Administratorrechte möglich

Zusammenfassung CISA warnt vor kritischer Sicherheitslücke in SharePoint

Lücke erlaubt Angreifern Berechtigungsausweitung

Ungepatchte Server sind von CVE-2023-29357 betroffen

Angreifer können gefälschte JWT-Token zur Authentifizierung nutzen

Kombination zweier Fehler ermöglicht Fernausführung von Code

Star Labs-Forscher demonstrierte Exploit-Kette bei Pwn2Own

US-Behörden müssen Schwachstelle bis 31. Januar schließen

Wenn Angreifer die Schwachstelle dann in Verbindung mit einem weiteren kritischen Fehler in SharePoint koppeln, kann aus der Ferne beliebiger Code ausgeführt werden.Bei der Warnung vor der Ausnutzung dieser Schwachstelle unterstreicht die CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) dabei, dass das Problem nur ungepatchte Server betrifft - es gibt bereits Abhilfemaßnahmen, aber noch immer viele Nutzer, die das Problem nicht ernst nehmen.Die als CVE-2023-29357 bekannte Sicherheitslücke (veröffentlicht im Juni 2023) ermöglicht es Angreifern, auf ungepatchten Servern Administratorrechte zu erlangen, indem sie die Authentifizierung mit gefälschten JWT-Authentifizierungstoken umgehen."Ein Angreifer, der sich Zugang zu gefälschten JWT-Authentifizierungstoken verschafft hat, kann damit einen Netzwerkangriff durchführen, der die Authentifizierung umgeht und es ihm ermöglicht, Zugriff auf die Rechte eines authentifizierten Benutzers zu erhalten", erklärt Microsoft "Ein Angreifer, der diese Schwachstelle erfolgreich ausnutzt, könnte Administratorrechte erlangen. Der Angreifer benötigt keine Privilegien und der Benutzer muss keine Aktion ausführen."Entfernte Angreifer können auch beliebigen Code auf kompromittierten SharePoint-Servern über Befehlsinjektion ausführen, wenn sie diese Schwachstelle mit der CVE-2023-24955 SharePoint Server-Schwachstelle für entfernte Codeausführung koppeln.Diese Microsoft SharePoint Server-Exploit-Kette wurde von Star Labs-Forscher Jang (Nguyễn Tiến Giang) während des letztjährigen Pwn2Own-Wettbewerbs im März 2023 in Vancouver erfolgreich vorgeführt und mit 100.000 US-Dollar Preisgeld belohnt. Der Forscher veröffentlichte am 25. September eine technische Analyse, in der er den Ausnutzungsprozess im Detail beschrieb.Nur einen Tag später veröffentlichte ein Sicherheitsforscher einen Proof-of-Concept-Exploit auf GitHub (wir berichteten).Die CISA hat die Sicherheitslücke CVE-2023-29357 in ihren Katalog bekannter Sicherheits­lücken aufgenommen und verlangt nun von den US-Bundes­be­hörden, dass sie diese bis zum Ende des Monats, dem 31. Januar, schließen. Zeitgleich sind diese Aufrufe zum Patchen ein wichtiges Zeichen für Unternehmen weltweit. Die kritische Sicherheits­lücke "feiert" nun bald ihren ersten Geburtstag und noch immer finden Angreifer genügend ungepatchte Server.