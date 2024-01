Retro trifft Moderne: LG zeigt DukeBox mit Vakuumröhren und OLED

Der koreanische Hersteller LG veröffentlicht traditionell bereits im Vorfeld der nächste Woche startenden Consumer Electronics Show (CES) seine Mitteilungen und dabei ist stets auch das eine oder andere kuriose Produkt dabei. Im besten Sinne gilt das auch für die DukeBox.

LG

CES findet von 9. bis 12. Januar 2024 statt

Transparentes Display

Zusammenfassung LG kündigt vor CES-Start kurioses Produkt an

DukeBox verbindet Röhrentechnik mit OLED-Panel

Transparentes Display zeigt Informationen an

360-Grad-Lautsprecher für räumlichen Klang

LG zielt auf Verbindung von Tradition und Moderne

Design könnte Hi-Fi-Enthusiasten ansprechen

Praxistest der DukeBox steht auf der CES bevor

Die CES 2024 startet in knapp einer Woche, Veranstaltungsort ist wie immer Las Vegas. Das bedeutet vor allem die Vorstellung vieler neuer Fernseher und anderer Unterhaltungselektronik. Die erste wichtige Technik-Messe des Jahres wird auch das eine oder andere ungewöhnliche Produkt erleben, denn immer wieder stellen kleine und große Hersteller auf der CES Lösungen vor, die man in dieser Form bislang nicht gesehen hat.Dazu zählt auch die DukeBox von LG Labs. Dabei handelt es sich laut dem Hersteller "um ein innovatives Audioprodukt, das den Charme der Vakuumröhren-Audiotechnik nahtlos mit modernster transparenter OLED-Panel-Technologie verbindet." Die Röhren, die man auch prominent sehen kann, sind in einem rechteckigen Kasten mit transparenter Front untergebracht. Für den Sound sorgen die nach vorn ausgerichteten Lautsprecher an der Unterseite sowie ein 360-Grad-Lautsprecher an der Oberseite.Eine Besonderheit ist das erwähnte transparente OLED-Display. Dieses blendet in der oberen Hälfte der Front Informationen wie Titel, Interpret sowie Fortschritt des Songs ein, dazu kommen (virtuelle) Bedienelemente wie Pause, Vor und Zurück etc. "Die DukeBox will ein neues Musikerlebnis bieten, indem sie altmodische Sensibilität mit modernster Technologie kombiniert und versucht, die Tiefe des Audio- und Videoerlebnisses mit einer modernisierten Jukebox neu zu erfinden", schreibt LG dazu.Auf den ersten Blick sieht die DukeBox zweifellos schick aus und könnte auch den Geschmack von Hi-Fi-Fans treffen, die sich etwas Edles ins Wohnzimmer stellen wollen. Ob sich das Gerät im Alltag bewährt (Stichwort: Fingerabdrücke) und vor allem wie es klingt, das wird sich erst bei der Vor-Ort-Vorstellung auf der CES zeigen müssen.