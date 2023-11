Peinlicher Tippfehler auf Asus ROG Mainboard-Special-Edition

Asus hat eine Special-Edition seines ROG Maximus Z790 Hero-Motherboards gestartet. Das bringt dem Hersteller aber mehr Aufmerksamkeit, als gedacht - denn Asus hat mit einem peinlichen Tippfehler aus "Evangelion" dabei aus Versehen "Evangenlion" gemacht.

Dieser Buchstabe zu viel kam bei Fans der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion gar nicht gut an. Nach der Auslieferung der mindestens 700 Dollar teuren Special Edition entdeckten sie entsetzt, dass Asus den Namen der Serie auf dem Rand des Motherboards falsch aufgedruckt hat.Wie das Online-Magazin Digital Trends berichtete, enthalten auch die ursprünglichen offiziellen Produktfotos diesen Tippfehler - bei der Ankündigung der Edition im Juli zeigten die Bilder allerdings noch den "richtigen" Namen.Der Hersteller hat sich entschuldigt und angekündigt , dass er eine kostenlose Lösung für den peinlichen Tippfehler auf dem ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition anbieten wird.Dies geschieht in Form eines Ersatzteils, das mit der korrekten Schreibweise bedruckt ist, sodass Benutzer das originale Zierteil direkt austauschen können. Um zu zeigen, dass das Unternehmen "die Bedeutung dieser Angelegenheit" versteht, verlängert man außerdem die Garantie um ein Jahr, auch wenn "der Druckfehler rein ästhetisch ist und keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Leistung hat".In der Zwischenzeit ist der Tippfehler bereits von der Asus-Website verschwunden, aber man kann immer noch das zusätzliche "n" in den Original-Produktfotos auf Amazon sehen Wer sich die limitierte Edition gesichert hat, dürfte nun hin- und hergerissen sein. Zum einen ist der Fehler ärgerlich, zum anderen könnte er aber das Motherboard für Sammler noch interessanter machen. Gerade eine Besonderheit wie der Tippfehler kann Produkte zu Sammlerstücken machen.