Galaxy A54 5G: Samsungs Mittelklasse-König bei Saturn im Angebot

Wer zwischen den Jahren nach einem neuen Smartphone Ausschau hält, sollte das Samsung Galaxy A54 5G in die engere Auswahl nehmen. Bei Saturn erhaltet ihr das Android-Handy mit 120-Hz-OLED-Display, 50-MP-Kamera und 5000-mAh-Akku jetzt für unter 400 Euro.

Viel Smartphone für unter 400 Euro

Das Samsung Galaxy A54 5G gehört zu den weltweit beliebtesten Smartphones der Mittelklasse. Lag die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers einst bei 500 Euro, bietet Saturn den 6,4 Zoll großen Bestseller jetzt für nur 395 Euro an. Und das Beste: per Update erhaltet ihr das neueste Google Android 14.Zu den Hauptmerkmalen gehört unter anderem die Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixel, ein hochauflösendes OLED-Display mit 120 Hz, ein flotter Exynos Achtkern-Prozessor sowie ein robustes, wasserdichtes Gehäuse und ein per MicroSD-Karte erweiterbarer Speicher.Samsung ist besonders stolz auf die Triple-Kamera des Galaxy A54 5G , die Fotos und Videos mit bis zu 50 Megapixeln und in 4K-UHD aufnimmt. Außerdem kön­nen Selfies mit hoch­auf­lö­sen­den 32 Megapixeln und tolle Ul­tra-Weit­win­kel­auf­nah­men geschossen werden. Sein volles Potenzial entfaltet der fortschrittliche Bildsensor auch mit seinem einzigartigen Nachtmodus, der sich automatisch zuschaltet, wenn es dunkel wird.Damit die Fotos auch auf dem Bildschirm super aussehen, setzt das Samsung Galaxy A54 5G auf ein 6,4 Zoll großes Infinity-O-Display mit zeitgemäßer FHD+-Auflösung und einer flotten Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Um den Antrieb des Smartphones kümmert sich wiederum der hauseigene Exynos 1380-Chip mit acht Rechenkernen, bis zu 2,4 GHz und 8 GB Arbeitsspeicher. Genug Leistung für sämtliche Apps und Spiele der nächsten Jahre.Allgemein wird Zukunftssicherheit beim Samsung Galaxy A54 5G groß­ge­schrie­ben. Denn das Smartphone ist nicht nur schlank, sondern auch robust und nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Hinzu kommt ein langlebiger 5000-mAh-Akku, um euch durch den Tag und die Nacht zu bringen sowie Sicherheits- und Soft­ware-Updates für fünf Jahre - angefangen mit dem neuen Android 14.