Disney+: Überblick der neuen Filme und Serien im Dezember 2023

Für Dezember kündigt Disney+ den Start von 30 neuen Filmen und Serien an. Gleichzeitig fährt der Micky-Maus-Konzern sein Weihnachts­programm auf. Mit dabei: Indiana Jones, Percy Jackson, Doctor Who, The Rookie und Co. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Yippie-Ya-Yeah: Es wird weihnachtlich

Disney+: Neue Filme und Serien im Dezember 2023

Der Lotse ab 1. Dezember

Versprochen ist versprochen ab 1. Dezember

Micky rettet Weihnachten ab 1. Dezember

Doctor Who Specials ab 2. Dezember

Isabel Preysler: Mein Weihnachten - Staffel 1 ab 5. Dezember

Theater Camp ab 6. Dezember

Family Guy - Staffel 21 (Batch 1) ab 6. Dezember

American Horror Stories - Staffel 3, Batch 1 ab 6. Dezember

Soundtrack #2 ab 6. Dezember

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 2 ab 6. Dezember

Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz - Staffel 1 ab 6. Dezember

Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik! ab 8. Dezember

Versprochen ist versprochen 2 ab 8. Dezember

Welcome to Wrexham - Staffel 2 ab 13. Dezember

The Rookie - Staffel 5 ab 13. Dezember

Schlafend ins Glück ab 15. Dezember

Indiana Jones und das Rad des Schicksals ab 15. Dezember

Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford ab 15. Dezember

Percy Jackson: Die Serie ab 20. Dezember

Dragons of Wonderhatch - Staffel 1 ab 20. Dezember

Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden - Staffel 1 ab 20. Dezember

Akte X - Staffel 11 ab 20. Dezember

What If ...? - Staffel 2 ab 22. Dezember

Aaron Carter: The Little Prince of Pop ab 27. Dezember

What We Do in the Shadows - Staffel 5 ab 27. Dezember

American Horror Story: Delicate - Staffel 12, Batch 1 ab 27. Dezember

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 4 ab 27. Dezember

Mayans M.C. - Staffel 5 ab 27. Dezember

The Mill ab 29. Dezember

Zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who zeigt Disney+ im November und Dezember drei exklusive Specials des 14. Doctors (David Tennant) und Donna Temple-Noble (Catherine Tate), die dem Toymaker (Neil Patrick Harris) gegenüberstehen werden. Außerdem startet der erste Teil der 21. Staffel von Family Guy und die Doku über Rob McElhenneys und Ryan Reynolds' Fußballverein Wrexham erhält neue Folgen.Weiterhin kann man sich auf die Ausstrahlung der fünften Staffel von The Rookie sowie Indiana Jones und das Rad des Schicksals freuen. Ebenso feiert auf Disney+ die Serien-Adaption von Percy Jackson und die zweite Staffel von Marvels "What If ...?" ihre Premiere. Zeitgleich stellt der Streaming-Dienst pünktlich zu Weihnachten einige Klassiker (neu) auf.So sieht man unter anderem Kevin allein zu Haus und in New York, die Filmreihe und Serie Santa Clause mit Tim Allen, Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger, Das Wunder von Manhattan, Die Muppets Weih­nachts­ge­schich­te, Die Eiskönigin und natürlich alle Teile der Stirb langsam-Reihe.