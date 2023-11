Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Dezember 2023

Mehr als 50 Filme und Serien kündigt Amazon Prime Video für Dezember an. Unter den Neustarts befinden sich neue Folgen und Streifen wie Reacher, Last One Laughing, Candy Cane Lane, Harry Potter und Jurassic World. Unser Überblick zeigt euch alle Termin.

Amazon Prime Video: Neue Serien im Dezember

Ray Donovan | Staffel 7 ab 1. Dezember

The Bad Guy | Staffel 1 ab 8. Dezember

Harrow | Staffel 1-3 ab 14. Dezember

Reacher | Staffel 2 ab 15. Dezember

LOL: Last One Laughing | Xmas-Special ab 22. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme im Dezember

Weihnachten bei mir oder dir? 2 ab 1. Dezember

Candy Cane Lane ab 1. Dezember

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 1. Dezember

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 1. Dezember

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 1. Dezember

Harry Potter und der Feuerkelch ab 1. Dezember

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 1. Dezember

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 1. Dezember

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes | Teil 1 ab 1. Dezember

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes | Teil 2 ab 1. Dezember

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 1. Dezember

Charlie und die Schokoladenfabrik ab 1. Dezember

Vice ab 1. Dezember

Minamata ab 1. Dezember

Infinite ab 1. Dezember

Lucy ist jetzt Gangster ab 1. Dezember

Fargo ab 1. Dezember

Harry und Sally ab 1. Dezember

Peppermint ab 4. Dezember

The Storied Life of A.J. Fikry ab 4. Dezember

The Melodic Blue: Baby Keem ab 5. Dezember

Mortal Kombat ab 6. Dezember

Elvis ab 8. Dezember

Silber und das Buch der Träume ab 8. Dezember

Dating Santa ab 8. Dezember

Un Stupéfiant Noël ab 8. Dezember

Santa Mi Amor ab 8. Dezember

Till Death ab 8. Dezember

Merry Little Batman ab 8. Dezember

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ab 10. Dezember

Shazam! ab 13. Dezember

The Contractor ab 20. Dezember

Aquaman ab 14. Dezember

The Cell ab 14. Dezember

Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster ab 18. Dezember

The Outfit - Verbrechen nach Maß ab 18. Dezember

Trevor Wallace: Pterodactyl ab 20. Dezember

Jurassic World - Ein neues Zeitalter ab 25. Dezember

JGA: Jasmin. Gina. Anna. ab 25. Dezember

Midnight Special ab 26. Dezember

Barbarian ab 28. Dezember

Everything Everywhere All at Once ab 28. Dezember

Doctor Sleep ab 29. Dezember

DC League of Super-Pets ab 29. Dezember

Sisi & Ich ab 30. Dezember

X ab 30. Dezember

A Day to Die ab 31. Dezember

In Hinsicht auf neue Serien bleibt das Programm von Amazon Prime Video im Dezember vergleichsweise überschaubar. Dafür hat man mit der zweiten Staffel von Reacher und einem Weihnachts-Special von Last One Laughing zwei Publikumslieblinge mit im Gepäck. Außerdem sieht man drei Staffeln von Harrow, die siebte Staffel von Ray Donovan und die neue Original-Serie The Bad Guy - eine Mischung aus Krimi und dunkler Komödie.Bei den eigenproduzierten Filmen legt man weihnachtlich nach, unter anderem mit Candy Cane Lane mit Eddie Murphy, "Weihnachten bei mir oder dir? 2" mit Asa Butterfield und Cora Kirk und Dating Santa. Deutlich vielfältiger ist die Auswahl an Lizenztiteln, die sich Amazon Prime Video zeitexklusiv sichern konnte. Hier sind im Dezember viele namhafte Blockbuster zu finden.So zeigt Amazon unter anderem erneut alle acht Teile der Harry Potter-Filmreihe, Charlie und die Schokoladenfabrik, Vice, Elvis, Aquaman, Birds of Prey, Mortal Kombat, Fargo und den jüngsten Jurassic World: Ein neues Zeitalter. Gleichzeitig bestätigt man das nächste Live-Sport-Event. Prime Video überträgt am 6. Spieltag der Champions League das Fußballspiel Manchester United gegen FC Bayern, Anstoß am 12. Dezember um 21 Uhr.Zum Ende des Monats stehen zudem diverse Filme zum Kaufen und Leihen bereit, darunter Five Nights at Freddy's, The Expandables 4, Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm und Trolls: Gemeinsam stark.