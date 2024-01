Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Februar 2024

Für Februar kündigt der Streaming-Dienst Netflix mehr als 55 neue Filme und Serien an. Darunter Avatar, Uncharted, Gran Turismo, Die Liebeskümmerer und neue Folgen von Formula 1: Drive to Survive. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Fantasy, Sci-Fi und ganz viel Romantik

Netflix: Neue Serien im Februar 2024

Let's Talk About CHU ab 2. Februar

Zwei an einem Tag: Miniserie ab 8. Februar

Machos alfa: Staffel 2 ab 9. Februar

A Killer Paradox ab 9. Februar

Guten Morgen, Verônica: Staffel 3 ab 14. Februar

Liebe macht blind: Staffel 6 ab 14. Februar

House of Ninjas ab 15. Februar

AlRawabi School for Girls: Staffel 2 ab 15. Februar

Ready, Set, Love ab 15. Februar

The Vince Staples Show ab 15. Februar

Comedy Chaos ab 16. Februar

Rhythm + Flow: Italien ab 19. Februar

Avatar - Der Herr der Elemente ab 22. Februar

Im Sumpf: Millennium ab 28. Februar

Netflix: Neue Filme im Februar 2024

Unterwegs mit Mum ab 4. Februar

A Soweto Love Story ab 14. Februar

Players ab 14. Februar

Die Liebeskümmerer ab 14. Februar

Der Abgrund ab 16. Februar

Mea Culpa ab 23. Februar

Through my Window - Ich seh' dich an ab 23. Februar

Code 8 - Teil II ab 28. Februar

Asche ab 9. Februar

Bhakshak ab 9. Februar

Töte mich, wenn du dich traust ab 13. Februar

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ab 15. Februar

The 30th Annual Screen Actors Guild Awards ab 24. Februar

Netflix: Neue Comedy Specials im Februar 2024

Taylor Tomlinson: Have It All ab 13. Februar

Mike Epps: Ready to Sell Out ab 20. Februar

Netflix: Neue Dokumentationen im Februar 2024

Habsburgs verkuppelte Töchter ab 5. Februar

Raël: Der Prophet der Außerirdischen ab 7. Februar

Lover, Stalker, Killer ab 9. Februar

Sunderland 'Til I Die: Staffel 3 ab 13. Februar

Der kleine Nicolás: Das Leben eines Schlitzohrs ab 15. Februar

Einstein und die Bombe ab 16. Februar

Darf ich dir ein Geheimnis verraten? ab 21. Februar

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 6 ab 23. Februar

American Conspiracy: The Octopus Murders ab 28. Februar

Die Geschichte der Indrani Mukerjea: Begrabene Wahrheit - Bald verfügbar

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Februar 2024

Orion und das Dunkel ab 2. Februar

Dee und ihre Freunde in Oz ab 5. Februar

Luz ab 7. Februar

Netflix: Neue Lizenztitel im Februar 2024

The Contractor ab 1. Februar

Hellboy ab 1. Februar

Midnight Sun ab 1. Februar

November Criminals ab 1. Februar

Outlander: Staffel 6 ab 3. Februar

An Incurable Case of Love: Staffel 1 ab 9. Februar

Big George Foreman ab 12. Februar

Law & Order: Special Victims Unit: Staffeln 6-11 ab 15. Februar

Dragon Sakura S2: Staffel 1 ab 15. Februar

Sörensen fängt Feuer ab 15. Februar

Footloose ab 15. Februar

Gran Turismo ab 17. Februar

Uncharted ab 18. Februar

Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing ab 22. Februar

Der Geisterarzt ab 23. Februar

The Real World: Staffel 9 ab 24. Februar

Nach dem Erfolg der Live-Action-Umsetzung von One Piece steht bei Netflix im Februar die nächste realverfilmte Adaption auf dem Programm - Avatar: Der Herr der Elemente. Dabei geht die Reise nicht etwa nach Pandora, sondern in die Fantasy-Welt des Titelhelden Aang, der sich mit den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft gegen den berüchtigten Feuerlord Ozai zur Wehr setzen muss. Die ersten Trailer werden von der Anhängerschaft gefeiert.Weiterhin geht auch der Valentinstag (14. Februar) nicht spurlos an der Film- und Serienauswahl des Streaming-Anbieters vorbei. Streifen wie Die Liebeskümmerer, Zwei an einem Tag, Players, A Soweto Love Story und Through My Window sollen für eine romantische Stimmung sorgen. Für Sportbegeisterte gibt es hingegen neue Folgen von Formula 1: Drive zu Survive (Staffel 6) zu sehen, während sich Kids auf DreamWorks Orion und das Dunkel freuen können.Zu guter Letzt lohnt sich im kommenden Monat ein Blick auf die zeitexklusiven Lizenztitel. Netflix konnte sich unter anderem The Contractor, Gran Turismo und Uncharted mit Tom Holland und Mark Wahlberg sichern. Ebenso sieht man eine Vielzahl älterer Law & Order: Special Victims Unit-Folgen sowie den Klassiker Footloose (1984) mit Kevin Bacon, Lori Singer und John Lithgow.