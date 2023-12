Microsoft warnt vor Dienstunterbrechung bei veralteten Teams-Clients

Microsoft hat neue Details zum bevorstehenden Ende des Supports für die alte Messaging-Infrastruktur von Microsoft Teams veröffentlicht. Nutzer müssten demnach darauf achten, ihre Clients zu aktualisieren, um nicht von Serviceunterbrechungen oder anderen Problemen betroffen zu sein.

Apps und Infrastruktur ändern sich

Regelmäßig aktualisieren

Microsoft schreibt im Admin Center dazu:

Ende März 2024 wird Microsoft die Unterstützung der Infrastruktur der Legacy-Dienste für Chat-Messaging einstellen.

Wie sich dies auf Ihr Unternehmen auswirken wird:

Bei Benutzern von Teams-Clients, die älter als drei Monate sind, kann es nach März 2024 zu verzögerten Chat-Nachrichten kommen, einschließlich Einzelchats, Gruppenchats oder Kanalbeiträgen. Diese Änderung betrifft Microsoft Teams Desktop, Teams on Mobile (iOS und Android) und VDI (Virtual Desktop Interface) Clients.

Was Sie tun müssen, um sich vorzubereiten:

Wir empfehlen, Ihren Benutzern mitzuteilen, dass sie auf der aktuellsten Version von Microsoft Teams bleiben müssen.

Betroffene Clients:

Teams auf Windows PC und MacOS

Zusammenfassung Support für alte Teams-Infrastruktur endet am 31. März 2024

Neue Teams-App nicht kompatibel mit alter Infrastruktur

Details zu Änderungen nur im Microsoft 365 Message Center

Legacy-Service-Infrastruktur für Chat-Messaging wird eingestellt

Verzögerte Nachrichten bei alten Teams-Clients möglich

Änderung betrifft Desktop, iOS, Android und VDI-Clients

Regelmäßige Updates verhindern Kompatibilitätsprobleme

Die klassische Microsoft Teams-App wird nach dem 31. März 2024 automatisch auf die neue App aktualisiert - doch das ist nicht alles. Auch die dahinter liegende Struktur wurde geändert und die neuen Apps können nicht länger mit der alten Infrastruktur und andersherum arbeiten.Das hatte Microsoft bereits im November bestätigt und damit ältere Spekulationen über das Ende des klassischen Teams bestätigt. Der neue Bericht von Microsoft erläutert nun wichtige Details über die Änderungen im Hintergrund (via Neowin ). Der Beitrag kann nur über das Microsoft 365 Message Center abgerufen werden (Message ID: MC698127).Nach Angaben von Microsoft wird die Legacy-Service-Infrastruktur für Chat-Messaging Ende März 2024 ihr Lebensende erreichen.Danach kann es bei Teams-Clients, die älter als drei Monate sind, zu verzögerten Chat-Nachrichten in Einzelchats, Gruppenchats und Kanälen kommen. Die Änderung betrifft Microsoft Teams Desktop, Teams auf iOS und Android sowie Virtual Desktop Interface Clients (VDI). Die Funktionsweise von Telefonen, Panels, Besprechungsräumen, Surface Hubs oder der Webversion bleibt davon unberührt.Nutzer der betroffenen Apps sollten darauf achten, regelmäßig Updates zu nutzen. Nur so kann laut Microsoft sichergestellt werden, dass es zu keinen Kompatibilitätsproblemen kommt.Der Desktop-Client installiert neue Updates automatisch, und eine neue Version ist in der Regel einmal im Monat verfügbar. Wer also länger als drei Monate mit den Updates aussetzt, wird laut der neuen Warnung Teams nicht problemfrei nutzen können.Der Desktop-Client installiert automatisch neue Updates, und eine neue Version ist in der Regel einmal im Monat verfügbar. Die Teams-Anwendung kann in einer alten Version stecken bleiben, wenn der Benutzer sie lange Zeit nicht neu gestartet hat.