Manjaro 23.1 Vulcan: Neue Linux-Distribution mit Gnome, Plasma & Xfce

Die Linux-Distribution Manjaro ist mit mehreren Desktop-Umgebungen ausgestattet und wurde vor wenigen Tagen aktualisiert. Die "Vulcan" getaufte Version 23.1 basiert auf dem Linux-Kernel 6.6 LTS und kann in Kombination mit Gnome, Plasma und Xfce heruntergeladen werden.

Manjaro Linux

Drei unterschiedliche Editionen verfügbar

Zusammenfassung Manjaro Linux 23.1 "Vulcan" - kürzlich aktualisiert.

Basiert auf Linux-Kernel 6.6 mit Long-Term-Support.

Verfügbar mit Desktop-Umgebungen Gnome, Plasma und Xfce.

Lücken geschlossen & verbesserte WLAN-Verbindungsstabilität.

Aktualisierte Firmware unterstützt neue Hardware.

Entwickler bieten Rolling-Release-Modell an.

Manjaro 23.1.0 steht auf der offiziellen Seite sowie als Update zum Download bereit und bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. So wurden einige kritische Sicherheitslücken in Zusammenhang mit Xorg geschlossen. Durch Änderungen im Kernel dürften WLAN-Verbindungen jetzt zuverlässiger funktionieren. Zudem wurde die Firmware aktualisiert, sodass die Unterstützung von aktueller Hard­wa­re gewährleistet wird. Als Kernel-Version kommt nun Linux 6.6 zum Einsatz.Die Vorgänger-Version Manjaro 23.0 wurde laut 9to5linux noch mit dem Linux-Kernel 6.5 ausgeliefert, der nun nicht mehr offiziell unterstützt wird. Manjaro 23.1 gibt es in drei Editionen, die jeweils über eine andere Desktop-Umgebung verfügen. Während das Standard-Paket mit Xfce 4.18 ausgestattet ist, sind in den anderen beiden Pakete KDE Plasma 5.27.10 LTS beziehungsweise Gnome 45.2 enthalten.Manjaro Linux basiert auf Arch Linux und bietet die Option, das Betriebssystem nur einmal zu installieren und zukünftig immer die neuesten Updates zu erhalten. Da eine Aktualisierung stets möglich ist, muss die Distribution auch bei größeren Änderungen nicht neu installiert werden. Nur Nutzer, die das System bisher nicht verwenden und auf Manjaro Linux umsteigen möchten, müssen die Software vollständig herunterladen.