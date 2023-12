Wer für sich selbst oder die Familie zu Weihnachten in der Küche steht, sollte sich mit passendem Equipment ausstatten. Gerade essenzielle Küchengeräte, wie ein Stabmixer, können wahre Wunder bewirken. Und genau hier kommen Bosch und Media Markt ins Spiel.

Anzeige

Bosch

Weihnachtsessen: Nicht ohne meinen Stabmixer

Bosch Serie 4 ErgoMaster Jetzt für 57,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Kann mehr als nur Suppe pürieren

Und warum der Bosch Serie 4 ErgoMaster?

Bosch Serie 4 ErgoMaster Jetzt für 57,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weihnachten ist das Fest der Familie und der Liebe. Und die geht bekanntlich durch den Magen. Typischerweise stehen in Deutschland vor allem Gans, Ente und Karpfen auf der Speisekarte. Aber auch Vorspeisen, deftige Soßen und Desserts dürfen bei der festlichen Völlerei nicht fehlen. Selbermachen statt kaufen heißt die Devise - mit dem richtigen Werkzeug kein Problem.Dabei reden wir nicht von Töpfen und Pfannen, sondern von einem oft unter­schätz­ten Küchenhelfer - dem Stabmixer . Die platzsparenden Geräte sollten in keiner modernen Küche fehlen, vor allem da die Anwendungsgebiete vielfältiger sind als erwartet. Und wenn wir ein passendes Gerät empfehlen müssten, würde unsere Wahl auf den Bosch Serie 4 ErgoMaster mit 1000 Watt fallen.Vor allem Neulinge in der Küche stellen sich die Frage: Wozu braucht man eigentlich einen Stabmixer? Wir haben den Bosch Serie 4 ErgoMaster vor allem beim Pürieren von Suppen und Soßen zu schätzen gelernt - als klassischen Pürierstab. Musste man hier früher zum klobigen Standmixer greifen, können wir mit dem Stabmixer direkt im Topf arbeiten. Tipp: Cremige Erbsen-, Kürbis- oder Tomatensuppen passen zu nahezu jedem Weihnachtsessen.Wir gehen sogar so weit, dass der Stabmixer in unserer Küche selbst beim Zubereiten von Smoothies und Milchshakes sowie Dips und Aufstrichen zum Einsatz kommt. Allgemein sind die Einsatzzwecke natürlich noch vielfältiger - von einer schönen Mayonnaise oder Vinaigrette bis hin zu Babynahrung aus Gemüse und Obst. Mit dem passenden Zubehör gelingen uns aber auch Pesto, luftige Cremes, Stampfkartoffeln und vieles mehr.Auf der Suche nach einem Markengerät haben wir uns in erste Linie aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses für den Bosch Serie 4 ErgoMaster (MSM4B610) ent­schie­den. Knapp 60 Euro sind für einen zuverlässigen Küchenhelfer ver­tret­bar. Zudem liefern die vier Klingen bei einer 1000-Watt-Leistung optimale Ergebnisse bei Zerkleinern und die Keramikkupplung verspricht eine hohe Langlebigkeit.Wichtig war uns des Weiteren eine simple Einhandbedienung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder. Der Bosch-Stabmixer setzt hier auf einen Druckhebel mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit - je fester man den Hebel drückt, desto schneller der Motor. Zudem vermeidet die Konstruktion des Bosch Serie 4 Ergo­Master unschöne Spritzer und ein Mixbecher liegt direkt dem Lieferumfang bei.Gleichzeitig bietet Bosch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör, mit dem man den Stabmixer nachträglich aufwerten kann. Mit dem optionalen Uni­ver­sal­zer­klei­ne­rer bereiten wir die erwähnten Pestos zu, mit dem Rührbesen wird der Stab­mixer zum Küchenhelfer beim Backen und mit dem "Stampfer" gelingt uns ein toller Kartoffelbrei. Und das alles über den Antrieb des Basisgeräts für 60 Euro