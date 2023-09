Wenn der Akkusauger versagt und Staub und Schmutz tief sitzen, kommt der Bosch Serie 4 ins Spiel. Der beutellose, kabelgebundene Staubsauger bietet nicht nur eine immense Saugkraft, sondern vor allem auch ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Anzeige

Bosch

Wenn der Akkusauger nicht die beste Wahl ist

Bosch Series 4 Staubsauger Jetzt für 209,99 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Viel Leistung, einfache Bedienung und Flexibilität

Schnelle Reinigung und 10 Jahre Motor-Garantie

Bosch Series 4 Staubsauger Jetzt für 209,99 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Man kennt es: Spätestens, wenn sich die Blumenerde in den Teppich tritt, Staub und Flüssigkeiten zusammen kommen oder die Ersatzbatterie zu weit entfernt ist, verpuffen viele der sonst durchaus großartigen Vorteile von Akkusaugern und man sehnt sich nach einem leistungsstarken Staubsauger - klassisch mit Kabel.Und genau hier springt Bosch mit seinem Serie-4-Staubsauger ein, im Speziellen mit dem Modell BGD21BA3T. Das beutellose Gerät ist mit einem aktuellen Preispunkt von 210 Euro bei Saturn deutlich günstiger als viele Akkusauger bekannter Marken und bietet sich somit nicht nur als einziger, sondern in vielen Haushalten eventuell sogar als Zweitstaubsauger an.Hauptargumente für den Kauf sind unserer Meinung nach drei wesentliche Bereiche - Saugleistung, Teppichreinigung und der HEPA-Filter. Die Kombination aus 750-Watt-Motor und Turbodüse mit rotierender Walze setzt sich vor allem in den eingangs beschriebenen Szenarien gegen die Fraktion der Akkusauger durch.Praktisch: Der Bosch Serie 4 lässt sich nicht nur in simplen, sondern auch speziellen Leistungsmodi verwenden. So verfügt der Staubsauger über einen Minimum-Modus für Gardinen und empfindliche Textilien, eine spezielle Option für Polstermöbel und Kissen und Einstellungen für nur leicht oder stark verschmutze Hart- und Teppichböden. Alles einstellbar über ein simples Drehrad.Darüber hinaus sorgen ein 10-Meter-Kabel und ein ergonomischer Handgriff für einen flexiblen Aktionsradius und der Staubbehälter fasst mit zwei Litern deutlich mehr als die kompakten Stielsauger mit Batterie. Weitere Vorteile: Ein großer Lieferumfang mit viel Zubehör (z.B. Polster- und Fugendüse, Möbelpinsel und Hartbodendüse).Nach getaner Arbeit profitiert man zudem von einer einfachen Reinigung und Pflege, vor allem dank des beutellosen Aufbaus. Sämtliche Bauteile lassen sich problemlos reinigen, von der simplen Entleerung des Staubbehälters über auswaschbare HEPA-Filter bis hin zur schnellen Entfernung von Haaren oder Flusen innerhalb der Turbodüse. Und auf den "Made in Germany"-Motor gewährt Bosch sogar 10 Jahre Garantie.Am Ende des Tages gehört der kabelgebundene Bosch Serie 4-Staubsauger zur ersten Wahl für alle, die nicht auf Saugleistung verzichten und ihren Haushaltsplan nicht von einem Akkustand diktieren lassen wollen. Oder anders gesagt: Für alle, die nach einem klassischen Staubsauger suchen und dafür keine utopischen Summen ausgeben möchten.