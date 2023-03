Revuelto: Aventador-Nachfolger ist Lamborghinis erster Plug-in-Hybrid

Über die Praxistauglichkeit von Lamborghinis kann man diskutieren, es gibt aber sicher kaum ein besseres Jugendzimmer-Poster-Motiv als die Au­tos des Herstellers aus Sant'Agata Bolognese. Doch auch die Volks­wa­gen-Toch­ter muss mit der Zeit gehen und (Plug-in-)elektrifiziert sich.

Der Akku ist regelrecht niedlich

Zusammenfassung Lamborghini Revuelto: erster Plug-in-Lambo, 813 PS + 3 Elektromotoren

Optik macht keine Kompromisse

Akku mit 3,8 kWh Kapazität, reicht für max. 10 km elektrisch

Regeneratives Laden während der Fahrt möglich

Active Torque Vectoring durch Elektromotoren

Lamborghini plant bis 2030 vollelektrisches Fahrzeugangebot

Poster-Tauglichkeit ungebrochen

An der erwähnten Poster-Tauglichkeit hat sich aber auch in Zeiten von Elektroautos oder besser gesagt Plug-in-Hybriden nichts geändert, denn der mit großer Spannung erwartete und nun vorgestellte und ab nächstem Jahr erhältliche Lamborghini Revuelto sieht immer noch mehr wie ein Raumschiff aus als ein Auto - das ist aber bei den Italienern natürlich Tradition.Der Revuelto ist jedenfalls der erste Plug-in-Hybrid-basierte "Supercar"-Sportwagen von Lamborghini und obwohl die Kombination aus Elektroauto und Verbrenner im Normalverbrauchersegment immer unpopulärer wird, ist das für den Hersteller und seine Fans sicherlich dennoch ein Riesenschritt - der wohl auch skeptisch gesehen wird.Bei der Optik macht Lamborghini aber keine Kompromisse und auch bei der Leistung dürfte kaum ein Autonarr etwas zu bemängeln haben. Im Gegenteil, der Revuelto bietet Leistungswerte, die sich frei nach Spaceballs mit "wahnsinnige" Geschwindigkeit und Leistung zusammenfassen lässt: Der Antriebsstrang beherbergt einen 6,5-Liter-V12-Motor mit 813 PS, dazu kommen drei Elektromotoren, die zusammen 1015 CV (entspricht etwa 100 PS) leisten.Wie The Verge schreibt, hat der Revuelto einen für Elektroauto-Maßstäbe winzigen Akku, dieser hat nämlich eine Kapazität von nur 3,8 kWh. Das reicht für gerade einmal zehn Kilometer, vollelektrisch kommt der Plug-in-Hybrid-Lambo also nicht besonders weit. Dafür dauert das Aufladen einer so kleinen Batterie auch nur wenige Minuten, diese kann auch während der Fahrt regenerativ (über die Vorderbremsen) beladen werden. Die Elektromotoren sorgen aber erstmals bei einem Lamborghini für eine elektrische Drehmomentverteilung (englisch Active Torque Vectoring).Der Revuelto ist auch nur der Auftakt für die elektrische Zukunft von Lamborghini, denn der italienische Hersteller plant, bis zum Jahr 2030 sein komplettes Fahrzeugangebot auf vollelektrisch umzustellen.