iOS 17.1.2: Wichtiges Sicherheitsupdate schließt Webkit-Schwachstelle

Apple hat wie bereits angekündigt jetzt mit iOS 17.1.2 ein weiteres Update für iPhone-Nutzer herausgegeben. Das Update wird allen Nutzern dringend empfohlen, da es Schwachstellen im Webkit schließt.

Sicherheitsrelevantes Update für das Webkit

Release-Notes iOS 17.1.2

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Es wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

Webkit - CVE-2023-42916

Auswirkungen: Die Verarbeitung von Webinhalten kann sensible Informationen offenlegen. Apple ist ein Bericht bekannt, der besagt, dass dieses Problem mit iOS-Versionen vor iOS 16.7.1 ausgenutzt werden kann.

Beschreibung: Ein Out-of-Bounds-Read wurde mit verbesserter Eingabevalidierung behoben.

Verfügbar für: iPhone XS und neuer, iPad Pro 12,9 Zoll 2. Generation und neuer, iPad Pro 10,5 Zoll, iPad Pro 11 Zoll 1. Generation und neuer, iPad Air 3. Generation und neuer, iPad 6. Generation und neuer und iPad mini 5.

Webkit-CVE-2023-42917

Auswirkungen: Die Verarbeitung von Webinhalten kann zur Ausführung von beliebigem Code führen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem mit iOS-Versionen vor iOS 16.7.1 ausgenutzt werden kann.

Beschreibung: Eine Schwachstelle in Bezug auf Speicherkorruption wurde mit verbessertem Locking behoben.

Verfügbar für: iPhone XS und neuer, iPad Pro 12,9 Zoll 2. Generation und neuer, iPad Pro 10,5 Zoll, iPad Pro 11 Zoll 1. Generation und neuer, iPad Air 3. Generation und neuer, iPad 6. Generation und neuer und iPad mini 5.

So bekommt man iOS 17.1.2

Erst vor wenigen Tagen war der Zeitplan für iOS 17.1.2 und iOS 17.2 durchgesickert , nun startet Apple bereits das erste Update. Es handelt sich dabei um ein sicherheitsrelevantes Update, das. - so weit bisher bekannt ist - keinerlei neue Funktionen mit sich bringt. Das Funktions-Update 17.2 wird vermutlich in Kürze nachgereicht, auf jeden Fall noch vor der Weihnachtspause.Zu den einzelnen Sicherheits-Updates gibt es bislang noch keine weiterreichenden Informationen, lediglich die Schwachstellen-Beschreibung wurde schon veröffentlicht. Es handelt sich um zwei Sicherheitslücken im Webkit. Über eine mögliche aktive Ausnutzung der Schwachstellen wurde bisher noch nichts veröffentlicht.Vom Apple-Support heißt es zu den Sicherheits-Updates Nutzer, die bereits auf iOS 17 aktualisiert haben, können die neue Version ab sofort beziehen. Wer noch iOS 16 nutzt, muss auf die Fehlerbehebung noch warten, Apple dürfte aber auch für iOS 16 in Kürze ein Sicherheits-Update herausgeben.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA), je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen.Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren.So erhält man das Update schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion (meist mit Update über Nacht) wählt. Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 17 empfohlen. Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 17.1.2 und macOS Sonoma 14.1.2 auf den Weg gebracht.