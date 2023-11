Google Drive bekommt eine neue und verbesserte Standard-Startseite

Der Cloud-Speicher von Google ist populär, viele nutzen das Angebot, um Dateien online zu sichern, auch im Geschäftlichen spielt der Dienst eine große Rolle. Anwender bekommen nun eine neue Homepage, diese soll die Nutzung u. a. mit automatischen Vorschlägen verbessern.

Rollout startet jetzt, dauert bis Januar 2024

Optische Änderungen

Zusammenfassung Google Cloud-Speicher erhält neue Homepage für Nutzer

Automatische Vorschläge sollen Produktivität steigern

Freigabe von Neuerungen, die im Mai getestet wurden

Personalisierte Vorschläge durch maschinelles Lernen

Neue Schalter für Dateien und Ordner erleichtern Nutzung

Optische Anpassungen entsprechen Material Design 3

Rollout für Google Workspace-Kunden und Privatnutzer bis Januar 2024

Die bereits im Mai erstmals vorgestellten bzw. getesteten Neuerungen hat Google nun allgemein freigegeben. Der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View schreibt in einem Blogbeitrag , dass man die Produktivität durch neue Ansichten in Drive beschleunigen möchte: "Die neue, übersichtliche Startseite von Drive namens Home macht es einem einfacher und schneller, die wichtigsten Dateien zu finden."Das Wort KI verwendet man glücklicherweise nicht und bleibt beim (in vielen Fällen) besser zutreffenderen maschinellem Lernen. So biete die neue Startseite "personalisierte Datei- und Ordnervorschläge mit maschinellen Lernalgorithmen", die einen schnellen Einstieg in die tägliche Nutzung ermöglichen sollen.Google dazu: "Diese Vorschläge nutzen eine Vielzahl von Signalen, z. B. welche Dateien oder Ordner man zuletzt geöffnet, freigegeben oder bearbeitet hat oder welche Dokumente an bevorstehende Kalenderereignisse angehängt sind." Konkret bedeutet das auch einen neuen Schalter für "Dateien" und "Ordner" in der Toolbar - zusätzlich zu Filtern für Typ, Personen, Änderungen und Ort.Schließlich führt der Suchmaschinenriese auch noch optische Anpassungen durch, die eigenen Angaben nach die von Google Material Design 3 vorgegebenen Richtlinien berücksichtigen. Die Änderungen werden ab sofort verteilt, der Rollout ist aber wie üblich gestaffelt. Zum Zuge kommen alle Google Workspace-Kunden und auch Privatnutzer, die Verteilung sollte bis Januar 2024 abgeschlossen sein.