AVM FritzBox 6591: Vodafone verteilt wichtiges FritzOS 7.57-Update

Nachdem das Berliner IT-Unternehmen AVM das FritzOS 7.57-Update bereits Anfang September für eine Vielzahl freier DSL- , Glasfaser- und Kabel-Router freigegeben hat, startet jetzt auch Vodafone mit der Verteilung der sicherheitsrelevanten Firmware. In den Foren des Netzbetreibers melden sich erste Kunden zu Wort , die bereits mit dem Update versorgt wurden.Vorrangig berichten Vodafone-Kunden aus Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen über die Verteilung von FritzOS 7.57 für gemietete FritzBox 6591 Cable-Geräte . Somit kann man davon ausgehen, dass der gestaffelte Rollout im ehemalige Unitymedia- und KabelBW-Gebiet beginnt.In unserem Fall (Berlin, ehemals Kabel Deutschland) arbeitet die FritzBox 6591 vorerst weiterhin mit FritzOS 7.29.Sollte die Firmware nicht automatisch eingespielt werden, dürfte ein Neustart des Routers die Installation anstoßen. Dieser wird über das Hauptmenü unter den Punkten System > Sicherung > Neustart manuell durchgeführt und nimmt in etwa zwei bis drei Minuten in Anspruch. Gleiches gilt für Fritz!Repeater, die ebenfalls bereits mit FritzOS 7.57 beliefert werden In den Patch Notes zu FritzOS 7.57 spricht AVM lediglich von einer Erhöhung der Stabilität und Sicherheit. Bisher unbestätigten Informationen zufolge hat eine Sicherheitslücke die Tür für Angreifer über den HTTPS-Port 443 geöffnet, die somit Zugriff auf die Benutzeroberfläche der FritzBox erhalten haben. Zugangsdaten für Internetverbindungen und den Admin-Bereich des Routers konnten so geändert und Nutzer ausgeschlossen werden.Meldet euch gerne in den Kommentaren, sollte das Update auf FritzOS 7.57 bereits für eure FritzBox 6591 Cable von Vodafone zur Verfügung stehen. Wie schnell die Verteilung abgeschlossen wird, kann aktuell nicht vorausgesagt werden. Im August gab Vodafone an, sämtliche Miet-Router bis spätestens Mitte bzw. Ende September mit FritzOS 7.56 zu versorgen. Unklar ist, ob FritzOS 7.57 eventuell zu Verzögerungen führt.