Asus ROG Ally hat Probleme mit Überhitzung des SD-Kartenlesers

Seit einigen Wochen ist der Steam-Konkurrent von Asus namens ROG Ally verfügbar und die Windows-basierte Handheld-"Konsole" hat auch gute Kritiken bekommen. Nun werden aber Probleme mit dem Gerät bzw. dem SD-Karten-Reader bekannt, die durchaus schwerwiegend sind.

Probleme mit SD-Kartenleser

Lüfter sollen angepasst werden

Zusammenfassung Asus ROG Ally: Probleme mit SD-Karten-Reader & Überhitzung

Asus bestätigt Probleme & bereitet Update vor

Update soll mit Feinabstimmung der Lüfterkurven Zuverlässigkeit verbessern

Nicht alle Nutzer betroffen, SD-Kartenleser nicht immer in Verwendung

Betroffene Nutzer sollen sich an Support wenden, um direkt Hilfe zu erhalten

Für Besitzer von Asus ROG Ally ist die Speicherkarte durchaus praktisch, denn das eine der vermutlich unkompliziertesten Möglichkeiten zum Datentransfer. Im Fall des Mini-PCs, der den Formfaktor einer Handheld-Konsole wie Nintendo Switch bzw. Valves Steam Deck hat, führt das seit Veröffentlichung zu Beschwerden. Denn die Nutzung von SD-Karten macht von Anfang an Probleme, in vielen Fällen sind die Speicherkarten nach der Nutzung in einem Asus ROG Ally-Gerät nicht mehr benutzbar bzw. werden die SD-Karten vom Handheld nicht erkannt.Dazu hat sich der Hersteller nun zu Wort gemeldet und bestätigt die Probleme. In einem auf Discord veröffentlichten Statement teilte ein Asus-Sprecher mit, dass es hier zu Problemen kommen kann (via Tom's Hardware ): "Nach der Bestätigung interner Tests kann der SD-Kartenleser unter bestimmten thermischen Stressbedingungen nicht richtig funktionieren."Dabei handelt es sich um ein Hardware-Problem, allerdings sollte sich das wohl auch Software-seitig beseitigen lassen. Denn Asus bereitet eigenen Angaben nach ein Firmware-Update vor, um das Problem zu "entschärfen". Das soll mit einer Feinabstimmung der Lüfterkurven gelungen, auf diese Weise soll es gelingen, "die Zuverlässigkeit zu verbessern".Diese Überhitzung betrifft aber nicht alle Nutzer und verkauften Geräte, das liegt aber teilweise wohl auch daran, dass nicht alle Anwender den SD-Kartenleser auch tatsächlich in Verwendung haben. Wer bereits Probleme damit hat, soll sich aber an den Support des Herstellers wenden, diesen Nutzern soll auf diese Weise direkt geholfen werden.