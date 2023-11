Foxconn produziert eh schon alles, jetzt startet man eigene Satelliten

Der Auftragsfertiger Hon Hai Precision Industry alias Foxconn ist schon jetzt für einen großen Teil unserer Technik mitverantwortlich, weil dieser für Apple , Nintendo, Microsoft, Sony und viele mehr die Produktion über­nimmt. Doch Foxconn will mehr, u. a. eigene Satelliten.

Foxconn ist sicherlich für seinen prominentesten Partner bzw. dessen Produkt bekannt, gemeint sind hier natürlich Apple und das iPhone. Doch wie erwähnt entstehen in den Fertigungshallen des Unternehmens viele andere Produkte, Pixel-Smartphones, PlayStation- und Xbox-Konsolen sind hier nur einige wenige andere Beispiele.Doch Hon Hai will mehr, deutlich mehr: So möchte man einerseits auf dem Elektroautomarkt mitmischen , andererseits hoch hinaus, und zwar wortwörtlich. Denn wie The Register berichtet, hat man im vergangenen Sommer bekannt gegeben, dass man auch Satelliten in sein Produktportfolio aufnehmen wird. Diese hängen auch durchaus mit Autos zusammen, denn man will "eine Internetlösung für den Weltraum entwickeln, die die drei Hauptanwendungen Internet of Vehicles, Smart City und B5G ('Beyond 5G')-Kommunikationsinfrastruktur umfasst".Dabei spielt Microsoft eine entscheidende Rolle, denn man hat mit dem Redmonder Konzern eine strategische Partnerschaft geschlossen. Konkret beabsichtigt man gemeinsam ein globales Satellitensystem im niedrigen Erdorbit (LEO) aufzubauen. Das hat allerdings einen speziellen Zweck: Man will Microsofts Azure Space nutzen, um Auftragsfertigungsdienste zu verbinden und die Entwicklung von Satellitensystemen zu fördern. "Stellt euch das als eine Art Starlink-as-a-Service für Länder vor, in denen Foxconn Fabriken hat", erklärt The Register.Nun hat Foxconn mithilfe von SpaceX die ersten Satelliten ins All geschossen. Dabei handelt es sich natürlich nicht um voll ausgewachsene Kommunikationssatelliten, sondern kleine Würfel, die mit fast 90 weiteren Nutzlasten an Bord einer Falcon-9-Rakete waren. "Es handelt sich dabei um einen Pilotversuch, der das Konzept für unsere Bemühungen im Bereich der LEO-Satelliten-Breitbandkommunikation und der nächsten Generation nach 5G unter Beweis stellen soll", erklärt der für das Projekt hauptverantwortliche Jen-Ming Wu.