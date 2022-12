Apple beschleunigt seinen Abschied von chinesischen Foxconn-Werken

Der Computerkonzern Apple arbeitet in den letzten Wochen intensiver daran, die Produktion seiner Geräte stärker aus China herauszuholen. Das bedeutet auch eine stärkere Unabhängigkeit vom taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn

Es bleibt bei Asien

Dass Apple versucht, Produktionskapazitäten außerhalb Chinas zu nutzen, ist nicht grundlegend neu. Allerdings bewegte sich das Engagement hinsichtlich dessen in begrenztem Rahmen. Das ändert sich aber zunehmend. Nach Informationen, die dem Wall Street Journal vorliegen, sind die Zulieferer aufgefordert worden, in anderen asiatischen Ländern, insbesondere in Indien und Vietnam, aktiver zu planen.Jüngst trugen vor allem auch die Auseinandersetzungen in einem Foxconn-Werk in Zhengzhou zum veränderten Kurs des Apple-Managements bei. In der Fabrik arbeiten bis zu 300.000 Beschäftigte und fertigen unter anderem die Pro-Modelle der aktuellen iPhone-Serie. Als die chinesischen Behörden die Arbeiter im Zuge von Quarantäne-Maßnahmen gegen die Coronapandemie nicht mehr vom Gelände ließ, kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei.Allerdings war dies im Grunde nur ein letzter Auslöser. Auch zuvor gab es schon mehrfach Hinweise darauf, dass China nicht mehr der verlässliche Produktionsstandort früherer Jahre ist. Die Probleme reichen hier von zunehmend instabilen Lieferketten bis hin zu Embargo-Maßnahmen der US-Regierung gegen China.Ein Zentrum der iPhone-Produktion soll so zukünftig in Indien liegen. Fast die Hälfte der Smartphones will Apple hier in einiger Zeit produzieren lassen. AirPods, Smartwatches und Laptops werden zunehmend aus Vietnam kommen. Im Zuge der Diversifizierung kann es allerdings auch vorkommen, dass einige chinesische Unternehmen sogar mehr Aufträge bekommen, wenn sie erst einmal Orders bekommen, die bisher an Foxconn gingen.