Nur zwei Jahre nach der Einführung der Twitch-App für die Nintendo Switch stellt Amazons Live-Streaming-Dienst den Support ein und entfernt die Software von den Hybrid-Konsolen. Bis heute wurde die Integration aufgrund fehlender Funktionen stark kritisiert.

Switch-Unterstützung wird eingestellt

Es gab eine Twitch-App für die Switch?

Nintendo Switch-Besitzer müssen sich in Kürze von der Twitch-App verabschieden. Bereits am 6. November wird die Software aus dem Nintendo eShop entfernt, während Nutzer bereits installierter Apps spätestens am 31. Januar 2024 den Zugang verlieren - so erklärt Twitch das Vorgehen auf seiner Support-Webseite.Erst im November 2021 hatte Twitch seine App für die Nintendo Switch veröffentlicht, die seit jeher stark kritisiert wurde. Spieler konnten Inhalte lediglich konsumieren, nicht aber selbst ihre Switch-Spiele streamen. Zudem kam es vermehrt zu Problemen mit der Anzeige und Nutzung der Chats sowie beim Abonnieren von Twitch-Kanälen. Für viele Funktionen wurde ein separates Gerät benötigt - etwa ein Smartphone.Das Interesse an einer Neuauflage scheint bei der Amazon-Tochter vorerst vom Tisch zu sein: "Wir haben kürzlich die schwierige Entscheidung getroffen, die Twitch-App von der Nintendo Switch zu entfernen. Nintendo bleibt ein geschätzter Partner und wir wissen die Unterstützung der Switch-Community für Twitch und unsere Streamer zu schätzen", gibt Twitch-Managerin Gabriella Raila gegenüber The Verge zu verstehen.Ob die eventuell zu niedrigen Nutzerzahlen der Twitch-Switch-App ausschlaggebend waren, ist unklar. In den sozialen Netzwerken zeigt sich ein Bild, nach dem sich viele Twitch-Nutzer nicht einmal bewusst waren, dass Twitch eine passende App für die Nintendo-Konsole angeboten hat. Vor allem auch, da der überwiegende Anteil den Livestreaming-Dienst auf dem PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV nutzt.