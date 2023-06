Euclid: Europäisches Weltraumteleskop kann endlich starten

Europa wird bald mit einem eigenen Weltraumteleskop das Wissen über das Universum deutlich erweitern. Der Start erfolgt verspätet, weil man aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine vom geplanten Sojus-Start auf eine SpaceX-Rakete wechseln musste.

Das neue System namens "Euclid", das nach dem griechischen Mathematiker Euklid von Alexandria benannt ist, der als Vater der Geometrie gilt, soll nach dem Start zum Lagrange-Punkt 2 fliegen und dort stabil mit der Erde um die Sonne kreisen. Von dort aus wird das Teleskop elektromagnetische Strahlung im sichtbaren bis nahen Infrarotbereich aufnehmen. Es arbeitet dabei in der Nachbarschaft des James-Webb-Teleskops , das in der gleichen Region positioniert wurde.Laut Stephen Wilkins, Astronom an der Universität Sussex, verfügt Euclid über das gleiche Auflösungsvermögen wie das ehrwürdige Hubble-Weltraumteleskop und kann zusätzlich ein Drittel des Himmels zur gleichen Zeit erfassen. Daher wird Euclid eine "unglaublich detaillierte" Karte des beobachtbaren Universums liefern, so Wilkins.Die Euclid-Mission der ESA dient der Erforschung der Zusammensetzung und Entwicklung des dunklen Universums. Das Weltraumteleskop wird die größte und genaueste 3D-Karte des Universums erstellen, indem es Milliarden von Galaxien in einer Entfernung von bis zu 10 Milliarden Lichtjahren beobachtet. Euclid wird erforschen, wie sich das Universum ausgedehnt hat und wie großräumige Strukturen über Raum und Zeit verteilt sind, um mehr über die Rolle der Schwerkraft und die Natur von dunkler Energie und dunkler Materie zu erfahren.Bis es die Arbeit aufnehmen kann, ist allerdings noch einiges zu tun. Das Euclid-Raumschiff wird mit zwei Arten von Treibstoff versorgt: Hydrazin und gasförmiger Stickstoff. Zehn Hydrazin-Triebwerke sorgen für den chemischen Antrieb, um die Reise zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt L2 zu vollenden, monatliche Manöver durchzuführen, um in der Umlaufbahn zu bleiben und das Raumfahrzeug am Ende der Lebensdauer der Mission zu entsorgen. 140 Kilogramm Hydrazin werden in einem zentralen Tank gelagert. Die Betankung des Raumfahrzeugs ist dabei ein heikles Unterfangen, da der Hydrazin-Treibstoff hochgiftig ist. Die Aufgabe muss von Experten ausgeführt werden, die jeweils einen eigenständigen Atmosphärenschutzanzug tragen.