Echo: Der überraschend brutale Trailer zur neuen Marvel-Serie ist da

Mit Echo startet Anfang des nächsten Jahres eine neue Marvel-Serie, die sich recht deutlich von den meisten Produktionen der letzten Zeit unterscheidet. Dies macht der erstaunlich erwachsen wirkende und zugleich ziemlich brutale erste Trailer jetzt deutlich, der uns die zentralen Figuren näherbringen möchte.Echo baut auf dem Ende der Serie Hawkeye auf, rückt jetzt aber die auch als Echo bekannte Maya Lopez in den Vordergrund. Die erneut von der Schauspielerin Alaqua Cox verkörperte gehörlose Antiheldin hat mittlerweile die Seiten gewechselt und wird von einem Verbrechersyndikat verfolgt. Zudem muss sie sich wohl weiter mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt.In diesem ist außerdem Vincent D'Onofrio in der Rolle von Kingpin zu sehen, den er bereits in Marvels Daredevil (2015-2018) spielte. Weiterhin soll auch Charlie Cox als Daredevil einen Auftritt in der Serie haben. In Deutschland startet Marvel Studios Echo am 10. Januar 2024 auf Disney+. An diesem Datum werden dann alle fünf Episoden gleichzeitig veröffentlicht.